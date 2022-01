Свічки – дуже важливий атрибут Нового року, Різдва і багатьох інших свят. Майстриня Ольга Волкова та екстрасенс Олена Курилова розповіли, як виготовити свічку-оберіг.

Вам знадобляться:

Виготовлення свічки-оберегу на Різдво:

Коментар екстрасенса:

Для свічки-оберегу найкраще підійде квадратна форма. Вважалося, що у 4 кутах свічки замикалися всі стихії, тому така свічка несе в собі силу землі, води, повітря і вогню – захищає енергетику людини і житла, приносить гармонію.

Краще використовувати білий або світлий парафін, не кольоровий. Так свічка не буде нести додаткового смислового навантаження, а тільки вбирати негатив.

Кавові зерна – символ розкоші і достатку. Зерна – те, що ми сіємо. Кавовий напій – ароматний, насичений, густий. Ми отримуємо від нього задоволення. Закладаємо їх в основу свічки, щоб таким «смачним», насиченим, багатим було і наше життя цілий рік. Крім кави можна використовувати зерна пшениці (символ достатку в слов’ян), рис (символ достатку у східних народів).

Апельсини та інші фрукти. Яскраві натуральні елементи несуть позитивну енергетику радості, достатку, яскравості, повноти, соковитості життя. І принесуть удачу.

Гілочки м’яти. М’ятний чай використовується як заспокійливий засіб для нервової системи, а за енергетикою м’ята сприяє очищенню та оновленню. За рахунок поліпшення енергетики людини м’ята зміцнює здоров’я.

Свічку-оберіг краще розмістити поруч зі своїм ліжком або диваном на тумбочці, у місці, де ви відпочиваєте. І запалювати, коли буде сумно. Її полум’я спалюватиме негативну енергію, а при горінні свічка випромінюватиме енергію достатку, здоров’я, удачі за рахунок вкладених інгредієнтів.

Перед сном свічку обов’язково гасити. Але не задувати! Так ви розвієте своє щастя. Накрийте полум’я склянкою або ложкою.

