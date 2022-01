Різдвяна зірка – один з головних символів великого православного свята Різдва Христового. Саме Вифлеємська зірка, як заведено вважати, принесла звістку про народження маленького Христа. Як зробити різдвяну зірку, яка є незмінним атрибутом колядників, а також за її допомогою прикрасити будинок? Дуже просто!

Більше на тему: Новорічні свята разом з СТБ: що подивитись з 27 грудня по 10 січня

Отже, для того, щоб змайструвати святкову красуню, вам знадобляться:

– довга палиця, до якої буде кріпитися зірка;

– щільний картон або міцніший матеріал (наприклад, фанера), з якого і буде виготовлятися прикраса;

– лінійка;

– ножиці;

– мотузка або міцні нитки;

– двосторонній скотч або гарячий клей;

– декор (дощик, сніжинки, фарби тощо, якими ви прикрасите зірку).

Більше на тему: Робимо свічку-оберіг з апельсином і прянощами на Різдво

Зробити зірку рівно та акуратно зовсім нескладно! Для цього ви можете скористатися таким варіантом:

Після того, як ви намалювали і вирізали різдвяну зірку, можна братися за її декорування. Звичайно, цей етап залежить від вашої фантазії. А ми ділимося з вами ось такими ідеями:

Після того, як святковий елемент висох (якщо ви його фарбували) і повністю готовий – кріпимо зірку до палиці. Це ви можете зробити різними способами: просвердлити два отвори, прив’язавши зірку до палиці нитками, приклеїти її на гарячий клей, просто міцно прив’язати кінцями до палиці, прикрасивши нитки святковими елементами.

З такою зіркою для колядування ви можете сміливо вирушати ділитися з усіма святковим настроєм. Щасливого Різдва!

Більше на тему: Вихідні в січні 2022 в Україні: скільки відпочиватимуть українці

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.