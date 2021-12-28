Костюм барашка на Новый год своими руками
28.12.2021
Фронтмен группы O.Torvald Евгений Галич знает, как сделать костюм баранчика на Новый год 2022 своими руками. Прямо в студии молодой отец «конструирует» наряды на утренник для своей маленькой дочери. Пошаговая инструкция создания костюма баранчика – в материале.
Больше по теме: Маленькая упаковка «Дед Мороз»
Компоненты:
- Черный гольф – 1 шт.
- Черные лосины – 1 шт.
- Футболка белая – 1 шт.
- Ватные шарики – 620–720 шт.
- Клей-пистолет – 1 шт.
- Обруч для волос – 1 шт.
- Фетр черного цвета – 20х30 см
- Фетр белого цвета – 20х30 см
Больше по теме: Большая упаковка «северный олень»
Изготовление:
- Отрезаем рукава от футболки.
- При помощи клея-пистолета на всю поверхность футболки приклеиваем ватные шарики.
- С черного и белого фетра вырезаем ушки необходимого размера.
- К обручу для волос приклеиваем ушки и ватные шарики.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=