как упаковать маленький подарок

Если вы на самом деле любите новогодние праздники, то не пожалеете времени на красивое оформление подарка из выпуска «Все буде добре». Маленькая упаковка «Дед Мороз» поможет украсить миниатюрный сюрприз. Главное – запастись картоном и цветными фломастерами. Больше о том, как сделать на Новый год маленькую упаковку «Дед Мороз», – в материале.

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Материалы:

красный картон А4 – 1 л.

белый картон А4 – 1 л.

цветные фломастеры

черная бархатная лента

клей

вата

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Изготовление:

Красный лист картона разрезать пополам, свернуть в тубус, склеить. Загнуть оба конца тубуса по схеме: нижнюю часть – внутрь, верхнюю – наружу. Из белого картона вырезать треугольник для лица Деда Мороза – 7 × 5 × 5 см. Белый треугольник приклеить к тубусу, нарисовать лицо. Наклеить бархатную ленту-пояс. Нарисовать черным фломастером ноги.

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