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Маленька упаковка «Дід Мороз»

28.12.2021

Якщо ви насправді любите новорічні свята, то не пошкодуєте часу на гарне оформлення подарунка з випуску «Все буде добре». Маленька упаковка «Дід Мороз» допоможе прикрасити мініатюрний сюрприз. Головне – запастися картоном та кольоровими фломастерами. Більше про те, як зробити на Новий рік маленьку упаковку «Дід Мороз», – в матеріалі.

як упакувати маленький подарунок

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Матеріали:

  • червоний картон А4 – 1 арк.
  • білий картон А4 – 1 арк.
  • кольорові фломастери
  • чорна оксамитова стрічка
  • клей
  • вата

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Виготовлення:

  1.       Червоний аркуш картону розрізати навпіл, скрутити в тубус, склеїти.
  2.       Загнути обидва кінці тубуса за схемою: нижню частину – всередину, верхню – назовні.
  3.       З білого картону вирізати трикутник для обличчя Діда Мороза  – 7×5×5 см.
  4.       Білий трикутник приклеїти до тубуса, намалювати обличчя.
  5.       Наклеїти оксамитову стрічку-пояс.
  6.       Намалювати чорним фломастером ноги.

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