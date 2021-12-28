Новый год 2022 совсем близко, и важно успеть сделать лучший подарок для своих близких. Не жалейте времени и смастерите большую упаковку «северный олень», которая придаст особый оттенок сюрпризу, который будет внутри. Здесь нет ничего сложного, эксперты «Все буде добре» проверили это на себе, далее дело за вами. Подробная инструкция того, как упаковать подарок в крафт-бумагу, – в материале.



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Компоненты:

крафтовая бумага – 1 рулон

красные акриловые нитки – 1 моток

декоративная лента

клей

игрушечные глаза

белая краска

ветви елки

черный фломастер

Изготовление:

Завернуть коробку с подарком в бумагу. С лицевой стороны нарисовать фломастером голову оленя. Приклеить глаза. Из нитей сделать помпон, приклеить на место носа. Из ленты сделать бантик, приклеить на шею. 2 ветви елки приклеить в форме рогов. Белой краской нарисовать снег на упаковке.

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