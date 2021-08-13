Десерт из переспевших персиков от Лизы Глинской
13.08.2021
Десерт из персиков от Лизы Глинской состоит из приготовленного персикового коржа и творожной начинки, которые по готовности скручивают в рулет. Рецепт достаточно прост, поэтому его так любят домохозяйки, а вкус его радует всю семью!
Ингредиенты для персикового коржа (на 4 порции):
- переспелые персики (большие) — 6 шт.
- сахар – 3 ст. л.
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- сливочное масло (для смазывания пергамента) – 10-20 г
Ингредиенты для творожного крема:
- нежирный творог – 250 г
- масло сливочное – 25 г
- пудинг ванильный – 1 пакетик
- сахарная пудра – 2-3 ст. л.
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Приготовление коржа:
- Нагрейте духовку до 110 градусов. В блендере взбейте персики с сахаром и ванилью до однородного пюре.
- Перелейте взбитую массу на большой противень (33 x 45 см), застеленный бумагой для выпечки и смазанный сливочным маслом.
- Поставьте в духовку примерно на 5 часов сушиться при температуре 110 градусов.
- Проверьте духовку и на середине готовки (через 2,5 часа) переверните противень другой стороной, чтобы основа получилась равномерно пропеченной.
- Повторно проверьте через 2 часа, возможно к тому моменту уже слой застынет и будет готов.
- Достаньте противень из духовки, и подождите, пока остынет персиковый корж.
Приготовление творожного крема:
- Сливочное масло соединяем с творожной массой и взбиваем миксером до однородной консистенции, постепенно всыпая сахарную пудру и ванильный пудинг.
- Готовый крем отправить на 15-20 минут в холодильник.
- Готовый крем аккуратно нанести на персиковую основу.
- Сформировать рулет и нарезать на порционные кусочки.
Десерт из персиков с творогом готов! Приятного аппетита!
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Video: Десерт из переспевших персиков от Лизы Глинской
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