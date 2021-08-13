Десерт із персиків від Лізи Глинської складається з приготованого персикового коржа і сирної начинки, які по готовності скручують в рулет. Рецепт досить простий, тому його так люблять домогосподарки, а смак його радує всю сім’ю!

Інгредієнти для персикового коржа (на 4 порції):

Переспілі персики (великі) – 6 шт.

Цукор – 3 ст. л.

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Вершкове масло (для змазування пергаменту) – 10-20 г

Інгредієнти для сирного крему:

Нежирний сир – 250 г

Масло вершкове – 25 г

Пудинг ванільний – 1 пакетик

Цукрова пудра – 2-3 ст. л.

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Приготування коржа:

Нагрійте духовку до 110 градусів. У блендері збийте персики з цукром і ваніллю до однорідного пюре. Перелийте збиту масу на великий лист (33 x 45 см), застелений папером для випічки та змащений вершковим маслом. Поставте в духовку приблизно на 5 годин сушитися при температурі 110 градусів. Перевірте духовку і на середині готування (через 2,5 години) переверніть деко іншою стороною, щоб основа вийшла рівномірно пропеченою. Повторно перевірте через 2 години, можливо до того моменту вже шар застигне і буде готовий. Дістаньте деко з духовки, і почекайте, поки охолоне персиковий корж.

Приготування сирного крему:

Вершкове масло з’єднуємо з сирною масою і збиваємо міксером до однорідної консистенції, поступово всипаючи цукрову пудру та ванільний пудинг. Готовий крем відправити на 15-20 хвилин у холодильник. Готовий крем обережно нанести на персикову основу. Сформувати рулет і нарізати на порційні шматочки.

Десерт із персиків з сиром готовий! Смачного!

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Video: Десерт із перестиглих персиків від Лізи Глінської Ліза Глинська поділиться своїм рецептом дивовижного персикового десерту, який вразить Вас не тільки своїм смаком і оригінальністю, але і легкістю приготування!