Как приготовить оригинальный десерт «Love is…» – авторскую разработку ресторатора Валерия Созановского? Кондитер поделился пошаговой инструкцией по приготовлению вкусного рецепта. Рецепт авторского десерта с клубникой и миндалем — в материале.

Миндальный дакуаз

Ингредиенты:

Белок – 285 г

Сахар – 71 г

Миндальная мука – 100 г

Мука грецкого ореха – 120 г

Мука – 35 г

Сахарная пудра – 178 г

Приготовление:

Смешать все сухие ингредиенты, кроме сахара. В отдельной емкости взбить сахар с белками в меренгу. Соединить меренгу со смесью сухих ингредиентов. Полученную смесь отправить на противень. Выпекаем 10 минут при 180 градусах.

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Клубничный конфи

Ингредиенты:

Клубника – 260 г

Глюкозный сироп – 46 г

Сахар – 46 г

Пектин – 2,5 г

Фреш лимона – 9 г

Приготовление:

Соединить в сотейнике клубнику, глюкозный сироп. Подогреть до 40 ⁰С. Соединить сахар с пектином, добавить понемногу в пюре. Довести смесь до кипения. Снять с огня и добавьте фреш лимона. Разлить клубничный конфи по формочкам и отправить в морозилку на 3 часа.

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Мусс ванильный

Ингредиенты:

Шоколад белый – 350 г

Сливки – 350 г

Молоко – 175 г

Желатиновая масса – 28 г

Ваниль – 5 г

Приготовление:

В молоко добавить ваниль, закипятить. Добавить желатиновую массу. Соединяем полученную смесь с шоколадом, предварительно растопленным на водяной бане. Остудить смесь до 35 ⁰С. Сливки взбить. Шоколадно-желейную массу со взбитыми сливками перемешать.

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Гляссаж

Ингредиенты:

Вода – 75 г

Сахар – 150 г

Глюкозный сироп – 150 г

Сгущенка – 100 г

Желатиновая масса – 73 г (10 г желатин + 63 г вода)

Молочный шоколад – 300 г

Приготовление:

Довести до кипения воду вместе с сахаром и глюкозным сиропом. В отдельной емкости вмешать сгущенку, желатиновую массу и шоколад. Соединить две смеси и аккуратно, на низкой скорости, перебить блендером.

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Последовательность сборки

В формочку для десерта залить мусс, положить клубничный конфи и сверху миндальный дакуаз. Поставить десерт в морозильник до полного застывания. Замороженный десерт извлечь из формы, поставить на решетку и покрыть глазурью.

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Video: Рецепт оригинального и вкусного десерта от Валерия Созановского Как приготовить авторский десерт с клубникой и миндалем Love is, рассказывает Валерий Созановский. Рецепт авторского десерта с клубникой и миндалем - в материале.