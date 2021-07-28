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Рецепт оригинального и вкусного десерта от Валерия Созановского

28.07.2021

Как приготовить оригинальный десерт «Love is…» – авторскую разработку ресторатора Валерия Созановского? Кондитер поделился пошаговой инструкцией по приготовлению вкусного рецепта. Рецепт авторского десерта с клубникой и миндалем — в материале.

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Миндальный дакуаз

Ингредиенты:

  • Белок – 285 г
  • Сахар – 71 г
  • Миндальная мука – 100 г
  • Мука грецкого ореха – 120 г
  • Мука – 35 г
  • Сахарная пудра – 178 г

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Приготовление:

  1. Смешать все сухие ингредиенты, кроме сахара.
  2. В отдельной емкости взбить сахар с белками в меренгу.
  3. Соединить меренгу со смесью сухих ингредиентов.
  4. Полученную смесь отправить на противень.
  5. Выпекаем 10 минут при 180 градусах.

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Клубничный конфи

Ингредиенты:

  • Клубника – 260 г
  • Глюкозный сироп – 46 г
  • Сахар – 46 г
  • Пектин  – 2,5 г
  • Фреш лимона – 9 г

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Приготовление:

  1. Соединить в сотейнике клубнику, глюкозный сироп. Подогреть до 40 ⁰С.
  2. Соединить сахар с пектином, добавить понемногу в пюре. Довести смесь до кипения.
  3. Снять с огня и добавьте фреш лимона.
  4. Разлить клубничный конфи по формочкам и отправить в морозилку на 3 часа.

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Мусс ванильный

Ингредиенты:

  • Шоколад белый – 350 г
  • Сливки – 350 г
  • Молоко – 175 г
  • Желатиновая масса – 28 г
  • Ваниль – 5 г

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Приготовление:

  1. В молоко добавить ваниль, закипятить.
  2. Добавить желатиновую массу.
  3. Соединяем полученную смесь с шоколадом, предварительно растопленным на водяной бане.
  4. Остудить смесь до 35 ⁰С.
  5. Сливки взбить.
  6. Шоколадно-желейную массу со взбитыми сливками перемешать.

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Гляссаж

Ингредиенты:

  • Вода – 75 г
  • Сахар – 150 г
  • Глюкозный сироп – 150 г
  • Сгущенка – 100 г
  • Желатиновая масса – 73  г  (10 г желатин + 63 г вода)
  • Молочный шоколад – 300 г

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Приготовление:

  1. Довести до кипения воду вместе с сахаром и глюкозным сиропом.
  2. В отдельной емкости вмешать сгущенку, желатиновую массу и шоколад.
  3. Соединить две смеси и аккуратно, на низкой скорости, перебить блендером.

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Последовательность сборки

  1. В формочку для десерта залить мусс, положить клубничный конфи и сверху миндальный дакуаз.
  2. Поставить десерт в морозильник до полного застывания.
  3. Замороженный десерт извлечь из формы, поставить на решетку и покрыть глазурью.

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Video: Рецепт оригинального и вкусного десерта от Валерия Созановского

Как приготовить авторский десерт с клубникой и миндалем Love is, рассказывает Валерий Созановский. Рецепт авторского десерта с клубникой и миндалем - в материале.

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