Рецепт оригинального и вкусного десерта от Валерия Созановского
28.07.2021
Как приготовить оригинальный десерт «Love is…» – авторскую разработку ресторатора Валерия Созановского? Кондитер поделился пошаговой инструкцией по приготовлению вкусного рецепта. Рецепт авторского десерта с клубникой и миндалем — в материале.
Миндальный дакуаз
Ингредиенты:
- Белок – 285 г
- Сахар – 71 г
- Миндальная мука – 100 г
- Мука грецкого ореха – 120 г
- Мука – 35 г
- Сахарная пудра – 178 г
Приготовление:
- Смешать все сухие ингредиенты, кроме сахара.
- В отдельной емкости взбить сахар с белками в меренгу.
- Соединить меренгу со смесью сухих ингредиентов.
- Полученную смесь отправить на противень.
- Выпекаем 10 минут при 180 градусах.
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Клубничный конфи
Ингредиенты:
- Клубника – 260 г
- Глюкозный сироп – 46 г
- Сахар – 46 г
- Пектин – 2,5 г
- Фреш лимона – 9 г
Приготовление:
- Соединить в сотейнике клубнику, глюкозный сироп. Подогреть до 40 ⁰С.
- Соединить сахар с пектином, добавить понемногу в пюре. Довести смесь до кипения.
- Снять с огня и добавьте фреш лимона.
- Разлить клубничный конфи по формочкам и отправить в морозилку на 3 часа.
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Мусс ванильный
Ингредиенты:
- Шоколад белый – 350 г
- Сливки – 350 г
- Молоко – 175 г
- Желатиновая масса – 28 г
- Ваниль – 5 г
Приготовление:
- В молоко добавить ваниль, закипятить.
- Добавить желатиновую массу.
- Соединяем полученную смесь с шоколадом, предварительно растопленным на водяной бане.
- Остудить смесь до 35 ⁰С.
- Сливки взбить.
- Шоколадно-желейную массу со взбитыми сливками перемешать.
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Гляссаж
Ингредиенты:
- Вода – 75 г
- Сахар – 150 г
- Глюкозный сироп – 150 г
- Сгущенка – 100 г
- Желатиновая масса – 73 г (10 г желатин + 63 г вода)
- Молочный шоколад – 300 г
Приготовление:
- Довести до кипения воду вместе с сахаром и глюкозным сиропом.
- В отдельной емкости вмешать сгущенку, желатиновую массу и шоколад.
- Соединить две смеси и аккуратно, на низкой скорости, перебить блендером.
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Последовательность сборки
- В формочку для десерта залить мусс, положить клубничный конфи и сверху миндальный дакуаз.
- Поставить десерт в морозильник до полного застывания.
- Замороженный десерт извлечь из формы, поставить на решетку и покрыть глазурью.
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Video: Рецепт оригинального и вкусного десерта от Валерия Созановского
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