Рецепт оригінального та смачного десерту від Валерія Созановського
28.07.2021
Як приготувати оригінальний десерт «Love is…» – авторську розробку ресторатора Валерія Созановського? Кондитер поділився покроковою інструкцією з приготування смачного рецепту. Рецепт авторського десерту з полуницею і мигдалем – в матеріалі.
Мигдалевий дакуаз
Інгредієнти:
- Білок – 285 г
- Цукор – 71 г
- Мигдальне борошно – 100 г
- Борошно волоського горіха – 120 г
- Борошно – 35 г
- Цукрова пудра – 178 г
Приготування:
- Змішати всі сухі інгредієнти, крім цукру.
- В окремій посудині збити цукор із білками в меренгу.
- З’єднати меренгу з сумішшю сухих інгредієнтів.
- Отриману суміш відправити на деко.
- Випікаємо 10 хвилин за 180 градусів.
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Полуничний конфі
Інгредієнти:
- Полуниця – 260 г
- Глюкозний сироп – 46 г
- Цукор – 46 г
- Пектин – 2,5 г
- Фреш лимона – 9 г
Приготування:
- З’єднати в сотейнику полуницю, глюкозний сироп. Підігріти до 40 ⁰С.
- З’єднати цукор із пектином, додати потроху в пюре. Довести суміш до кипіння.
- Зняти з вогню і додати фреш лимона.
- Розлити полуничний конфі у форми і відправити в морозилку на 3 години.
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Мус ванільний
Інгредієнти:
- Шоколад білий – 350 г
- Вершки – 350 г
- Молоко – 175 г
- Желатинова маса – 28 г
- Ваніль – 5 г
Приготування:
- У молоко додати ваніль, закип’ятити.
- Додати желатинову масу.
- З’єднуємо отриману суміш з шоколадом, попередньо розтопленим на водяній бані.
- Остудити суміш до 35 ⁰С.
- Вершки збити.
- Шоколадно-желейну масу зі збитими вершками перемішати.
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Глясаж
Інгредієнти:
- Вода – 75 г
- Цукор – 150 г
- Глюкозний сироп – 150 г
- Згущене молоко – 100 г
- Желатинова маса – 73 г (10 г желатин + 63 г вода)
- Молочний шоколад – 300 г
Приготування:
- Довести до кипіння воду разом цукром і глюкозним сиропом.
- В окремій ємності вмішати згущене молоко, желатинову масу та шоколад.
- З’єднати дві суміші та обережно, на низькій швидкості, перебити блендером.
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Послідовність збору
- У формочку для десерту залити мус, покласти полуничний конфі та зверху мигдальний дакуаз.
- Поставити десерт у морозильник до повного застигання.
- Заморожений десерт витягти з форми, поставити на решітку і покрити глазур’ю.
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Video: Рецепт оригінального та смачного десерту від Валерія Созановського
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