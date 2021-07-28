Як приготувати оригінальний десерт «Love is…» – авторську розробку ресторатора Валерія Созановського? Кондитер поділився покроковою інструкцією з приготування смачного рецепту. Рецепт авторського десерту з полуницею і мигдалем – в матеріалі.

Мигдалевий дакуаз

Інгредієнти:

Білок – 285 г

Цукор – 71 г

Мигдальне борошно – 100 г

Борошно волоського горіха – 120 г

Борошно – 35 г

Цукрова пудра – 178 г

Приготування:

Змішати всі сухі інгредієнти, крім цукру. В окремій посудині збити цукор із білками в меренгу. З’єднати меренгу з сумішшю сухих інгредієнтів. Отриману суміш відправити на деко. Випікаємо 10 хвилин за 180 градусів.

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Полуничний конфі

Інгредієнти:

Полуниця – 260 г

Глюкозний сироп – 46 г

Цукор – 46 г

Пектин – 2,5 г

Фреш лимона – 9 г

Приготування:

З’єднати в сотейнику полуницю, глюкозний сироп. Підігріти до 40 ⁰С. З’єднати цукор із пектином, додати потроху в пюре. Довести суміш до кипіння. Зняти з вогню і додати фреш лимона. Розлити полуничний конфі у форми і відправити в морозилку на 3 години.

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Мус ванільний

Інгредієнти:

Шоколад білий – 350 г

Вершки – 350 г

Молоко – 175 г

Желатинова маса – 28 г

Ваніль – 5 г

Приготування:

У молоко додати ваніль, закип’ятити. Додати желатинову масу. З’єднуємо отриману суміш з шоколадом, попередньо розтопленим на водяній бані. Остудити суміш до 35 ⁰С. Вершки збити. Шоколадно-желейну масу зі збитими вершками перемішати.

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Глясаж

Інгредієнти:

Вода – 75 г

Цукор – 150 г

Глюкозний сироп – 150 г

Згущене молоко – 100 г

Желатинова маса – 73 г (10 г желатин + 63 г вода)

Молочний шоколад – 300 г

Приготування:

Довести до кипіння воду разом цукром і глюкозним сиропом. В окремій ємності вмішати згущене молоко, желатинову масу та шоколад. З’єднати дві суміші та обережно, на низькій швидкості, перебити блендером.

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Послідовність збору

У формочку для десерту залити мус, покласти полуничний конфі та зверху мигдальний дакуаз. Поставити десерт у морозильник до повного застигання. Заморожений десерт витягти з форми, поставити на решітку і покрити глазур’ю.

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Video: Рецепт оригінального та смачного десерту від Валерія Созановського Як приготувати авторський десерт з полуницею і мигдалем Love is, розповідає Валерій Созановський. Рецепт авторського десерту з полуницею і мигдалем - в матеріалі.