Як приготувати оригінальний десерт «Love is…» – авторську розробку ресторатора Валерія Созановського? Кондитер поділився покроковою інструкцією з приготування смачного рецепту. Рецепт авторського десерту з полуницею і мигдалем – в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Десерт з малини, гречки та кунжуту: рецепт «Малинового ноктюрна»!

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Еклери в домашніх умовах – рецепт покроково від Наталії Левензон

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Цукерки брігадейро – рецепт бразильських ласощів

Інгредієнти:

Приготування:

Біьше на тему: Шоколадний торт – простий рецепт від Катерини Великої

Читайте нас також у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.