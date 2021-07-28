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Рецепт оригінального та смачного десерту від Валерія Созановського

28.07.2021

Як приготувати оригінальний десерт «Love is…» –  авторську розробку ресторатора Валерія Созановського? Кондитер поділився покроковою інструкцією з приготування смачного рецепту.  Рецепт авторського десерту з полуницею і мигдалем – в матеріалі.

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Мигдалевий дакуаз

Інгредієнти:

  • Білок – 285 г
  • Цукор – 71 г
  • Мигдальне борошно – 100 г
  • Борошно волоського горіха – 120 г
  • Борошно – 35 г
  • Цукрова пудра – 178 г

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Приготування:

  1. Змішати всі сухі інгредієнти, крім цукру.
  2. В окремій посудині збити цукор із білками в меренгу.
  3. З’єднати меренгу з сумішшю сухих інгредієнтів.
  4. Отриману суміш відправити на деко.
  5. Випікаємо 10 хвилин за 180 градусів.

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Полуничний конфі

Інгредієнти:

  • Полуниця – 260 г
  • Глюкозний сироп – 46 г
  • Цукор – 46 г
  • Пектин – 2,5 г
  • Фреш лимона – 9 г

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Приготування:

  1. З’єднати в сотейнику полуницю, глюкозний сироп. Підігріти до 40 ⁰С.
  2. З’єднати цукор із пектином, додати потроху в пюре. Довести суміш до кипіння.
  3. Зняти з вогню і додати фреш лимона.
  4. Розлити полуничний конфі у форми і відправити в морозилку на 3 години.

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Мус ванільний

Інгредієнти:

  • Шоколад білий – 350 г
  • Вершки – 350 г
  • Молоко – 175 г
  • Желатинова маса – 28 г
  • Ваніль – 5 г

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Приготування:

  1. У молоко додати ваніль, закип’ятити.
  2. Додати желатинову масу.
  3. З’єднуємо отриману суміш з шоколадом, попередньо розтопленим на водяній бані.
  4. Остудити суміш до 35 ⁰С.
  5. Вершки збити.
  6. Шоколадно-желейну масу зі збитими вершками перемішати.

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Глясаж

Інгредієнти:

  • Вода – 75 г
  • Цукор – 150 г
  • Глюкозний сироп – 150 г
  • Згущене молоко – 100 г
  • Желатинова маса – 73 г (10 г желатин + 63 г вода)
  • Молочний шоколад – 300 г

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Приготування:

  1. Довести до кипіння воду разом цукром і глюкозним сиропом.
  2. В окремій ємності вмішати згущене молоко, желатинову масу та шоколад.
  3. З’єднати дві суміші та обережно, на низькій швидкості, перебити блендером.

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Послідовність збору

  1. У формочку для десерту залити мус, покласти полуничний конфі та зверху мигдальний дакуаз.
  2. Поставити десерт у морозильник до повного застигання.
  3. Заморожений десерт витягти з форми, поставити на решітку і покрити глазур’ю.

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Video: Рецепт оригінального та смачного десерту від Валерія Созановського

Як приготувати авторський десерт з полуницею і мигдалем Love is, розповідає Валерій Созановський. Рецепт авторського десерту з полуницею і мигдалем - в матеріалі.

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