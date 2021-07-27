Кукурузный суп: пошаговый рецепт приготовления
27.07.2021
Хотите узнать, как приготовить кукурузный суп? Секреты раскрывает Татьяна Зиновенко! Актриса научит вас готовить суп из кукурузы и расскажет о всех тонкостях приготовления этого сытного, полезного блюда. Пошаговый рецепт кукурузного супа читайте в материале.
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Ингредиенты для супа:
- Лук – 1 шт.
- Кукуруза молодая – 3 шт.
- Сливки – 100 мл
- Белый перец, соль
- Фасоль (вареная или консервированная) — 200 г
- Зеленый лук для украшения
Для клецок:
- Яйцо – 1 шт.
- Мука кукурузная – 5 ст. л.
- Мука пшеничная — 2 ст. л.
- Соль
- Вода – по необходимости
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Ингредиенты для заправки:
- Перец чили – 1 стручок
- Ядра абрикосовых косточек – 5-6 шт.
- Тимьян — веточка
- Оливковое масло — 1 ст. л.
Приготовление супа:
- Сначала шинкуем лук. Затем обжариваем в кастрюле нашинкованную луковицу и высыпаем к ней зерна кукурузы с цветной капустой, разобранной на соцветия.
- Томим их пару минут. Потом заливаем кипятком и варим полчаса.
- Делаем клецки: смешиваем яйцо с мукой и солью, замешиваем густое тесто. Если необходимо, добавьте немного воды. Тесто должно получиться эластичным. Скатайте из него колбаску и разрежьте ее на небольшие кусочки, затем примните каждый, чтобы кусочки стали плоскими.
- Вылавливаем шумовкой половину вареной кукурузы и цветной капусты, остальные зерна с отваром взбиваем блендером. Получившуюся массу смешиваем с отложенной кукурузой и капустой, возвращаем кастрюлю на плиту.
- Добавляем клецки, вареную фасоль, сливки, щепотку белого перца и соли.
- Готовим заправку: перец чили перетираем в ступке с абрикосовыми косточками и тимьяном. Добавляем оливкового масла, чтобы ароматы перемешались. Заправка добавляется в тарелку непосредственно перед подачей.
- Суп украшаем зеленым луком.
Приятного аппетита!
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Video: Кукурузный суп: пошаговый рецепт приготовления
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