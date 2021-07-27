Хочете дізнатися, як приготувати кукурудзяний суп? Секрети розкриває Тетяна Зіновенко! Актриса навчить вас готувати суп із кукурудзи та розповість про всі тонкощі приготування цієї поживної, корисної страви. Покроковий рецепт кукурудзяного супу читайте в матеріалі.

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Складові супу:

Цибуля – 1 шт.

Кукурудза молода – 3 шт.

Вершки – 100 мл

Білий перець, сіль

Квасоля (варена або консервована) – 200 г

Зелена цибуля для прикраси

Для галушок:

Яйце – 1 шт.

Борошно кукурудзяне – 5 ст. л.

Пшеничне борошно – 2 ст. л.

Сіль

Вода – 1 ст. л.

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Інгредієнти для заправки:

Перець чилі – 1 стручок

Ядра абрикосових кісточок – 5-6 шт.

Чебрець – гілочка

Оливкова олія – 1 ст. л.

Приготування супу:

Спочатку шаткуємо цибулю. Потім обсмажуємо в каструлі нашатковану цибулину й висипаємо до неї зерна кукурудзи з цвітною капустою, розібраною на суцвіття. Томимо їх пару хвилин. Потім заливаємо окропом і варимо півгодини. Робимо галушки: змішуємо яйце з борошном і сіллю, замішуємо густе тісто. Якщо необхідно, додайте трохи води. Тісто має вийти еластичним. Скатайте з нього ковбаску і розріжте її на невеликі шматочки, потім притисніть кожен, щоб шматочки стали плоскими. Виловлюємо шумівкою половину вареної кукурудзи та цвітної капусти, інші зерна з відваром збиваємо блендером. Збиту масу змішуємо з відкладеними кукурудзою та капустою, ставимо каструлю на плиту. Додаємо галушки, варену квасолю, вершки, дрібку білого перцю та солі. Готуємо заправку: перець чилі перетираємо з абрикосовими кісточками та чебрецем. Додаємо олію. Заправку кладемо безпосередньо у тарілки. Суп прикрашаємо зеленою цибулею.

Смачного!

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