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Как выбрать лагерь для ребенка: советы экспертов

26.07.2021

Как организовать для своего ребенка безопасный и оздоровительный отдых? Многие родители ежегодно ломают голову над этим вопросом. Интересный вариант отправить ребенка в летний лагерь. Но как выбрать правильное учреждение и можно ли его проверить, не выходя из дома?  Полезными советами по выбору лагеря поделился опытный юрист и ведущий проекта  «Один за всіх» Михаил Присяжнюк. Подробности читайте в материале. 

как выбрать лагерь для ребенка

Чтобы успокоить встревоженных родителей, Надежда Матвеева в студии Все буде добре»  решила выяснить у экспертов, на что обратить внимание, выбирая детский лагерь, и как сделать так, чтобы у ребенка остались только хорошие воспоминания о таком отдыхе. Опытный юрист, народный адвокат и ведущий проекта  «Один за всіх» Михаил Присяжнюк рассказал, что проверить лагерь, не выходя из дома, можно в несколько этапов.

Проверяйте реальные отзывы

Займитесь тем, что лучше всего умеют женщины, — докапывайтесь до истины! Как? Допустим, вы выбрали лагерь. Возможно, даже несколько. Так вот, не поленитесь — почитайте отзывы. Но здесь одно «но»: на официальном сайте выбранного вами лагеря могут быть только положительные комментарии. Иногда администрация, заботясь о своей репутации, фильтрует количество жалоб. Поэтому лучше искать информацию на форумах для мам. Или просто ввести в строку поиска название лагеря и попытаться найти отзывы на сторонних сайтах.

как выбрать детский лагерь

Оплачивайте путевку только при наличии договора

Если у вас с лагерем нет договорных отношений, ваш ребенок не должен там находиться. Поездка только по платежке — это крайне опасно, ведь вы не будете иметь никаких гарантий.

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Проверяйте наличие важных пунктов в договоре

Убедитесь, что в договоре освещены такие пункты, как противопожарная безопасность, медицинская охрана и питание детей.

Если у вас все же есть возможность заранее приехать в лагерь, внимательно осмотрите территорию и проверьте его минимум по трем перечисленным критериям.

Cute girl running with kite through lavender field

Обратите внимание на:

  • количество охраны (на 5 га — 1 охранник);
  • огорожена ли территория (высота забора должна быть не менее 1,5 м);
  • в каком состоянии проводка;
  • есть ли пожарная сигнализация и планы эвакуации (на видном месте в каждом помещении!);
  • приблизительное меню столовой и условия, в которых работают повара;
  • комнаты и их оборудование;
  • квалификацию персонала.

Video: Как выбрать лагерь для ребенка: советы экспертов

Как выбрать лагерь для ребенка? О чем нужно знать перед выбором лагеря для ребенка читайте в материале

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