Як організувати для своєї дитини безпечний та оздоровчий відпочинок? Безліч батьків кожного року ламають голову над цим запитанням. Цікавий варіант – відправити дитину до літнього табору. Та як обрати правильний заклад і чи можна його перевірити, не виходячи з дому? Корисними порадами щодо вибору табору поділився досвідчений юрист та ведучий проєкту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк. Подробиці читайте в матеріалі.

Аби заспокоїти стурбованих батьків, Надія Матвєєва у студії «Все буде добре» вирішила з’ясувати у експертів, на що звернути увагу, вибираючи дитячий табір, та як зробити так, щоб у дитини залишилися лише гарні спогади про такий відпочинок. Досвідчений юрист, народний адвокат та ведучий проєкту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк розповів, що перевірити табір, не виходячи з дому, можна у кілька етапів.

Займіться тим, що найкраще вміють жінки, – докопуйтесь до істини! Як? Припустимо, ви вибрали табір. Можливо, навіть декілька. Так от, не полінуйтеся – читайте відгуки. Але тут одне «але»: на офіційному сайті вибраного вами табору можуть бути тільки позитивні коментарі. Іноді адміністрація, дбаючи про свою репутацію, фільтрує кількість скарг. Тому краще шукати інформацію на форумах для мам. Або просто ввести в рядок пошуку назву табору та спробувати знайти відгуки на сторонніх сайтах.

Якщо у вас із табором немає договірних відносин, ваша дитина не повинна там перебувати. Поїздка лише за платіжкою – це вкрай небезпечно, адже ви не матимете жодних гарантій.

Більше на тему: Як правильно карати дитину за погані вчинки

Переконайтеся, що у договорі висвітлені такі пункти, як протипожежна безпека, медична охорона та харчування дітей.

Якщо у вас все ж таки є можливість заздалегідь приїхати до табору, уважно огляньте територію та перевірте заклад щонайменше за трьома переліченими критеріями.

Читайте нас такоож у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.