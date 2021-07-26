Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Як вибрати табір для дитини: поради експертів

26.07.2021

Як організувати для своєї дитини безпечний та оздоровчий відпочинок? Безліч батьків кожного року ламають голову над цим запитанням. Цікавий варіант відправити дитину до літнього табору. Та як обрати правильний заклад і чи можна його перевірити, не виходячи з дому? Корисними порадами щодо вибору табору поділився досвідчений юрист та ведучий проєкту  «Один за всіх» Михайло Присяжнюк. Подробиці читайте в матеріалі. 

как выбрать лагерь для ребенка

Аби заспокоїти стурбованих батьків, Надія Матвєєва у студії «Все буде добре» вирішила з’ясувати у експертів, на що звернути увагу, вибираючи дитячий табір, та як зробити так, щоб у дитини залишилися лише гарні спогади про такий відпочинок. Досвідчений юрист, народний адвокат та ведучий проєкту  «Один за всіх» Михайло Присяжнюк розповів, що перевірити табір, не виходячи з дому, можна у кілька етапів.

Перевіряйте реальні відгуки

Займіться тим, що найкраще вміють жінки, – докопуйтесь до істини! Як? Припустимо, ви вибрали табір. Можливо, навіть декілька. Так от, не полінуйтеся – читайте відгуки. Але тут одне «але»: на офіційному сайті вибраного вами табору можуть бути тільки позитивні коментарі. Іноді адміністрація, дбаючи про свою репутацію, фільтрує кількість скарг. Тому краще шукати інформацію на форумах для мам. Або просто ввести в рядок пошуку назву табору та спробувати знайти відгуки на сторонніх сайтах.

как выбрать детский лагерь

Оплачуйте путівку тільки за наявності договору

Якщо у вас із табором немає договірних відносин, ваша дитина не повинна там перебувати. Поїздка лише за платіжкою – це вкрай небезпечно, адже ви не матимете жодних гарантій.

Більше на тему: Як правильно карати дитину за погані вчинки

Перевіряйте наявність важливих пунктів у договорі

Переконайтеся, що у договорі висвітлені такі пункти, як протипожежна безпека, медична охорона та харчування дітей.

Якщо у вас все ж таки є можливість заздалегідь приїхати до табору, уважно огляньте територію та перевірте заклад щонайменше за трьома переліченими критеріями.

Cute girl running with kite through lavender field

Зверніть увагу на:

  • кількість охорони (на 5 га – 1 охоронець);
  • огороджена чи не огороджена територія (висота паркану має бути не менше ніж 1,5 м);
  • у якому стані проводка;
  • чи є пожежна сигналізація та плани евакуації (на видному місці у кожному приміщенні!);
  • приблизне меню їдальні та умови, в яких працюють кухарі;
  • кімнати та їх обладнання;
  • кваліфікацію персоналу.

Video: Як вибрати табір для дитини: поради експертів

Як вибрати табір для дитини? Про що потрібно знати перед вибором табору для дитини читайте в матерілі

Читайте нас такоож у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send