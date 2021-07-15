Что взять на пикник: топ-8 блюд на мангале
15.07.2021
Что взять на пикник: рецепты лучших блюд на мангале для удачного похода на природу. Мясо, овощи, лаваш и оригинальные рецепты трех видов кваса — в нашей подборке для тех, кто ищет, что взять на пикник.
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Лаваш-гриль от Татьяны Литвиновой
Ингредиенты:
- Сулугуни – 500 г
- Помидоры – 3 шт.
- Кинза – по вкусу
- Петрушка – по вкусу
- Руккола – по вкусу
- Лаваш – 4 шт.
Приготовление:
- Сыр и зелень мелко нарезаем.
- Помидоры на пару минут кладём на горячие угли, убираем и снимаем кожицу.
- Нарезаем помидоры кубиками, перемешиваем с зеленью и сыром.
- Смесь заворачиваем в конверт из лаваша и обжариваем 2–3 минуты над не очень горячими углями.
Курица-барбекю на гриле от Сергея Калинина
Ингредиенты:
- Курица – 1 шт.
- Лимон – 3 шт.
- Чеснок, головки – 1 шт.
- Розмарин сушеный – 1 ст. л.
- Тимьян сушеный – 1 ст. л.
- Лавровый лист – 1 ст. л.
- Растительное масло – 100 г
- Кетчуп – 400 г
- Соевый соус – 50 мл
- Горчица – 2 ч. л.
- Крахмал – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Приготовление:
- Курицу натираем крупной солью и оставляем от 2 до 8 часов.
- После соль удаляем и вырезаем у курицы хребет.
- Розмарин, лавровый лист, тимьян, лимонную цедру и давленый чеснок растираем с растительным маслом и натираем этой смесью курицу.
- Выкладываем на одноразовый противень из алюминия нарезанный кружками лимон, на лимон — курицу (грудинкой вверх).
- Заворачиваем противень в фольгу и помещаем на мангал.
- Время запекания зависит от веса курицы: чтобы курица прожарилась, требуется по 20 минут на каждые 500 г курицы.
- Когда курица будет готова, удаляем фольгу и снова помещаем курицу на мангал, чтобы она подрумянилась. В это время смешиваем острый кетчуп, соевый соус, горчицу, черный перец и немного крахмала. Смазываем соусом курицу с двух сторон и запекаем еще пару минут.
Три вида кваса от Игоря Мисевича
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Квас с мятой и изюмом
Ингредиенты:
- Ржаные сухари – 200 г
- Кипяток – 1500 мл
- Дрожжи сухие – 10 г
- Сахар – 2 стакана
- Мята – 50 г
- Вода (для мятного экстракта) – 0,5 стакана
- Изюм – по вкусу
Приготовление:
- Мяту заливаем кипятком и оставляем, чтобы настоялась.
- Сухари заливаем кипятком и оставляем на 4 часа.
- Процеживаем, сухари откидываем, а в воду добавляем дрожжи.
- Перемешиваем, вливаем мятный экстракт и кладем сахар. Хорошо перемешиваем, горлышко ёмкости с квасом накрываем марлей и оставляем на сутки при температуре 20–25 °С.
- Через 24 часа добавляем изюм и оставляем ещё на 3 дня.
Яблочный квас
Ингредиенты:
- Сушеные яблоки – 200 г
- Вода – 1500 мл
- Сахар – 2 стакана
- Дрожжи – 10 г
- Лимон – 1 шт.
Приготовление:
- Яблоки заливаем кипятком и оставляем на 2–3 часа.
- Процеживаем раствор, добавляем сахар (2 ст. л.), дрожжи и лимонный сок.
- Оставляем квас на 3–4 часа, а после всыпаем оставшийся сахар. Затем оставляем квас в теплом месте на сутки.
- После квас кипятим, пока на поверхности не появится белая пленка, остужаем и переливаем в бутылки.
Настоящий украинский квас
Ингредиенты:
- Хлеб ржаной чёрствый – 200 г
- Кипяток – 1500 мл
- Корица – 10 г
- Дрожжи – 10 г
- Сахар – 2 стакана
Приготовление:
- Хлеб смешиваем с корицей и заливаем кипятком (1 л). Оставляем на 3–4 часа.
- Добавляем дрожжи (вода должна в это время уже остыть до температуры 25–30 °С) и сахар (2 ст. л.).
- Миску с закваской накрываем марлей и оставляем на 3–4 дня.
- В воде (500 мл) растворяем оставшийся сахар. Добавляем сахарную воду в закваску и помещаем посуду с квасом на огонь.
- Кипятим квас до появлениям на поверхности белой пены (15–20 минут), затем процеживаем и охлаждаем.
Банан-гриль с шоколадом в фольге от Сергея Калинина
Ингредиенты:
- Бананы – 2 шт.
- Изюм – 150 г
- Орехи – 150 г
- Шоколад – 50 г
- Корица – 1 ч. л.
Приготовление:
- Надрезаем банан с одной стороны, вдоль по всей длине, стараясь сохранить его изгиб. Достаем мякость и мелко нарезаем.
- Измельчаем орехи и шоколад. Смешиваем банановую мякоть, орехи, шоколад, корицу и изюм.
- Начиняем этой смесью банановую шкурку, заворачиваем в фольгу и запекаем на гриле (или в духовке) 10 минут.
Кебаб на огне из трёх сортов мяса от Игоря Мисевича
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Ингредиенты:
- Свинина – 300 г
- Говядина – 300 г
- Курица, мякоть – 300 г
- Сало – 100 г
- Зелень (укроп, кинза, петрушка) – по вкусу
- Лук репчатый – 1 шт.
- Холодная вода – по вкусу
- Помидоры – 4 шт.
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Красный острый перец – по вкусу
- Чеснок – 3 зубчика
- Зелень (для соуса) – по вкусу
- Соевый соус – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Сахар – по вкусу
Приготовление:
- Помидоры разрезаем на две части, надеваем на шампур и помещаем на гриль.
- Запекаем пару минут, а затем снимаем с помидоров кожицу и перетираем их через сито.
- Томатное пюре смешиваем с рубленой зеленью, давленым чесноком, измельчённым красным перцем, соевым соусом и растительным маслом. Доводим до вкуса солью и сахаром.
- Мясо, сало, лук и зелень пропускаем через мясорубку. Перемешиваем, добавляем холодную воду или измельчённый лед.
- По вкусу добавляем соль, перец и очень долго перемешиваем и отбиваем фарш — пока он не превратится в однородную упругую массу. Из небольших порций фарша мокрыми руками формируем колбаски и надеваем их на шампур.
- Обжариваем на гриле до румяности.
Кетчуп своими руками от Татьяны Литвиновой
Ингредиенты:
- Томаты – 2000 г
- Яблоко – 250 г
- Лук репчатый, крупный – 1 шт.
- Масло растительное – по вкусу
- Лавровый лист – 5 шт.
- Душистый перец – по вкусу
- Кориандр – по вкусу
- Черный перец – 1 ст. л.
- Гвоздика – по вкусу
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Приготовление:
- Из помидоров отжимаем сок.
- Помещаем сок на сильный огонь, кладём в кастрюлю марлевый мешочек со специями и увариваем на 2/3 объёма.
- Яблоки очищаем от кожуры и семечек, нарезаем крупными кубиками, выкладываем в кастрюлю с небольшим количеством воды, накрываем крышкой и томим на медленном огне до мягкости.
- Лук нарезаем полукольцами, чеснок — слайсами. Обжариваем овощи на растительном масле, пока они не станут мягкими. После перебиваем блендером яблоки вместе с луком и чесноком до консистенции крема.
- Соединяем томатный сок с яблочно-луковым пюре, доводим до вкуса солью и сахаром.
- Ставим на огонь, доводим до кипения, варим пару минут и снимаем с огня.
- Для приготовления кетчупа нужно выбирать спелые, мясистые помидоры. Из жмыха можно вторично отжать сок. Важно не переварить помидоры: цвет уваренного сока должен быть не очень тёмным.
Фруктовый десерт на углях
Ингредиенты:
- Зелёное яблоко – 2 шт.
- Апельсин – 2 шт.
- Банан – 2 шт.
- Сахарная пудра – по вкусу
- Корица молотая – по вкусу
- Сливочное масло – 80 г
Приготовление:
- Яблоки, апельсины, бананы нарезаем дольками, выкладываем на фольгу.
- Посыпаем сахарной пудрой и корицей, добавляем сливочное масло.
- Затем заворачиваем фрукты в фольгу и запекаем на гриле 15 минут.
Шашлык на природе от Игоря Мисевича
Маринад для курицы
- Куриное филе – 450 г
- Апельсиновый сок – 200 мл
- Черный перец – по вкусу
- Корица – по вкусу
- Чеснок – 2 зубчика
- Красный острый перец – по вкусу
- Оливковое масло – по вкусу
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Куриное филе крупно нарезаем, заливаем свежеотжатым апельсиновым соком и добавляем остальные ингредиенты.
- Оставляем курицу мариноваться в течение 30–50 минут, а после обжариваем над углями до готовности. Если мясо горит, сбрызгиваем его водой, пивом или маринадом.
Маринад для телятины
- Телятина – 450 г
- Лук репчатый – 1 шт
- Томатный сок – 300 мл
- Ворчестерский или соевый соус – 1 ст. л.
- Коньяк – 25 мл
- Хрен тёртый – 0,5 ст. л.
- Оливковое масло – 5 ст. л.
- Лимонный сок – 1,5 ст. л.
- Соль
Приготовление:
- Мясо (вырезку) нарезаем крупными кусочками, а лук — полукольцами.
- Мясо маринуем в смеси всех ингредиентов и оставляем на период от 20 минут до 8 часов.
- После нанизываем кусочки мяса на шампуры и обжариваем над углями до готовности. Если мясо горит, сбрызгиваем его водой, пивом или маринадом.
Маринад для свинины
Ингредиенты:
- Свинина – 450 г
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чёрный перец горошком – по вкусу
- Соевый соус – 20 мл
- Коньяк – 40 мл
- Красный перец – по вкусу
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Свинину (вырезку) нарезаем крупными кусочками, а лук — полукольцами.
- Мясо маринуем в смеси всех ингредиентов и оставляем на период от 20 минут до 5 часов.
- После нанизываем кусочки мяса на шампуры и обжариваем над углями до готовности. Если мясо горит, сбрызгиваем его водой, пивом или маринадом.
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