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Что взять на пикник: топ-8 блюд на мангале

15.07.2021

Что взять на пикник: рецепты лучших блюд на мангале для удачного похода на природу. Мясо, овощи, лаваш и оригинальные рецепты трех видов кваса — в нашей подборке для тех, кто ищет, что взять на пикник. 

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Лаваш-гриль от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты:

  • Сулугуни – 500 г
  • Помидоры – 3 шт.
  • Кинза – по вкусу
  • Петрушка –  по вкусу
  • Руккола – по вкусу
  • Лаваш – 4 шт.

Приготовление:

  1. Сыр и зелень мелко нарезаем.
  2. Помидоры на пару минут кладём на горячие угли, убираем и снимаем кожицу.
  3. Нарезаем помидоры кубиками, перемешиваем с зеленью и сыром.
  4. Смесь заворачиваем в конверт из лаваша и обжариваем 2–3 минуты над не очень горячими углями.

Курица-барбекю на гриле от Сергея Калинина

Ингредиенты:

  • Курица – 1  шт.
  • Лимон – 3 шт.
  • Чеснок, головки – 1 шт.
  • Розмарин сушеный – 1 ст. л.
  • Тимьян сушеный – 1 ст. л.
  • Лавровый лист – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 100 г
  • Кетчуп – 400 г
  • Соевый соус – 50 мл
  • Горчица – 2 ч. л.
  • Крахмал – 1 ч. л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Курицу натираем крупной солью и оставляем от 2 до 8 часов.
  2. После соль удаляем и вырезаем у курицы хребет.
  3. Розмарин, лавровый лист, тимьян, лимонную цедру и давленый чеснок растираем с растительным маслом и натираем этой смесью курицу.
  4. Выкладываем на одноразовый противень из алюминия нарезанный кружками лимон,  на лимон — курицу (грудинкой вверх).
  5. Заворачиваем противень в фольгу и помещаем на мангал.
  6. Время запекания зависит от веса курицы: чтобы курица прожарилась, требуется  по 20 минут на каждые 500 г курицы.
  7. Когда курица будет готова, удаляем фольгу и снова помещаем курицу на мангал, чтобы она подрумянилась. В это время смешиваем острый кетчуп, соевый соус, горчицу, черный перец и немного крахмала. Смазываем соусом курицу с двух сторон и запекаем еще пару минут.

Три вида кваса от Игоря Мисевича

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Квас с мятой и изюмом

Ингредиенты:

  • Ржаные сухари – 200 г
  • Кипяток – 1500 мл
  • Дрожжи сухие – 10 г
  • Сахар – 2 стакана
  • Мята – 50 г
  • Вода (для мятного экстракта) – 0,5 стакана
  • Изюм – по вкусу

Приготовление:

  1. Мяту заливаем кипятком и оставляем, чтобы настоялась.
  2. Сухари заливаем кипятком и оставляем на 4 часа.
  3. Процеживаем, сухари откидываем, а в воду добавляем дрожжи.
  4. Перемешиваем, вливаем мятный экстракт и кладем сахар. Хорошо перемешиваем, горлышко ёмкости с квасом накрываем марлей и оставляем на сутки при температуре 20–25 °С.
  5. Через 24 часа добавляем изюм и оставляем ещё на 3 дня.

Яблочный квас

Ингредиенты:

  • Сушеные яблоки – 200 г
  • Вода – 1500 мл
  • Сахар – 2 стакана
  • Дрожжи – 10 г
  • Лимон – 1 шт.

Приготовление:

  1. Яблоки заливаем кипятком и оставляем на 2–3 часа.
  2. Процеживаем раствор, добавляем сахар (2 ст. л.), дрожжи и лимонный сок.
  3. Оставляем квас на 3–4 часа, а после всыпаем оставшийся сахар. Затем оставляем квас в теплом месте на сутки.
  4. После квас кипятим, пока на поверхности не появится белая пленка, остужаем и переливаем в бутылки.

Настоящий украинский квас

Ингредиенты:

  • Хлеб ржаной чёрствый – 200 г
  • Кипяток – 1500 мл
  • Корица – 10 г
  • Дрожжи –  10 г
  • Сахар – 2 стакана

Приготовление:

  1. Хлеб смешиваем с корицей и заливаем кипятком (1 л). Оставляем на 3–4 часа.
  2. Добавляем дрожжи (вода должна в это время уже остыть до температуры 25–30 °С) и сахар (2 ст. л.).
  3. Миску с закваской накрываем марлей и оставляем на 3–4 дня.
  4. В воде (500 мл) растворяем оставшийся сахар. Добавляем сахарную воду в закваску и помещаем посуду с квасом на огонь.
  5. Кипятим квас до появлениям на поверхности белой пены (15–20 минут), затем процеживаем и охлаждаем.

Банан-гриль с шоколадом в фольге от Сергея Калинина

Ингредиенты:

  • Бананы – 2 шт.
  • Изюм – 150 г
  • Орехи – 150 г
  • Шоколад – 50 г
  • Корица – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Надрезаем банан с одной стороны, вдоль по всей длине, стараясь сохранить его изгиб. Достаем мякость и мелко нарезаем.
  2. Измельчаем орехи и шоколад. Смешиваем банановую мякоть, орехи, шоколад, корицу и изюм.
  3. Начиняем этой смесью банановую шкурку, заворачиваем в фольгу и запекаем на гриле (или в духовке) 10 минут.

Кебаб на огне из трёх сортов мяса от Игоря Мисевича

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 Ингредиенты:
  • Свинина – 300 г
  • Говядина – 300 г
  • Курица, мякоть – 300 г
  • Сало – 100 г
  • Зелень (укроп, кинза, петрушка) – по вкусу
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Холодная вода – по вкусу
  • Помидоры – 4 шт.
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Красный острый перец – по вкусу
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Зелень (для соуса) – по вкусу
  • Соевый соус – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Сахар – по вкусу

Приготовление:

  1. Помидоры разрезаем на две части, надеваем на шампур и помещаем на гриль.
  2. Запекаем пару минут, а затем снимаем с помидоров кожицу и перетираем их через сито.
  3. Томатное пюре смешиваем с рубленой зеленью, давленым чесноком, измельчённым красным перцем, соевым соусом и растительным маслом. Доводим до вкуса солью и сахаром.
  4. Мясо, сало, лук и зелень пропускаем через мясорубку. Перемешиваем, добавляем холодную воду или измельчённый лед.
  5. По вкусу добавляем соль, перец и очень долго перемешиваем и отбиваем фарш — пока он не превратится в однородную упругую массу. Из небольших порций фарша мокрыми руками формируем колбаски и надеваем их на шампур.
  6. Обжариваем на гриле до румяности.

Кетчуп своими руками от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты:

  • Томаты – 2000 г
  • Яблоко – 250 г
  • Лук репчатый, крупный – 1 шт.
  • Масло растительное – по вкусу
  • Лавровый лист – 5 шт.
  • Душистый перец – по вкусу
  • Кориандр – по вкусу
  • Черный перец – 1 ст. л.
  • Гвоздика – по вкусу
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Из помидоров отжимаем сок.
  2. Помещаем сок на сильный огонь, кладём в кастрюлю марлевый мешочек со специями и увариваем на 2/3 объёма.
  3. Яблоки очищаем от кожуры и семечек, нарезаем крупными кубиками, выкладываем в кастрюлю с небольшим количеством воды, накрываем крышкой и томим на медленном огне до мягкости.
  4. Лук нарезаем полукольцами, чеснок — слайсами. Обжариваем овощи на растительном масле, пока они не станут мягкими. После перебиваем блендером яблоки вместе с луком и чесноком до консистенции крема.
  5. Соединяем томатный сок с яблочно-луковым пюре, доводим до вкуса солью и сахаром.
  6. Ставим на огонь, доводим до кипения, варим пару минут и снимаем с огня.
  7. Для приготовления кетчупа нужно выбирать спелые, мясистые помидоры. Из жмыха можно вторично отжать сок. Важно не переварить помидоры: цвет уваренного сока должен быть не очень тёмным.

Фруктовый десерт на углях

Ингредиенты:

  • Зелёное яблоко – 2 шт.
  • Апельсин – 2 шт.
  • Банан – 2 шт.
  • Сахарная пудра – по вкусу
  • Корица молотая – по вкусу
  • Сливочное масло – 80 г

Приготовление:

  1. Яблоки, апельсины, бананы нарезаем дольками, выкладываем на фольгу.
  2. Посыпаем сахарной пудрой и корицей, добавляем сливочное масло.
  3. Затем заворачиваем фрукты в фольгу и запекаем на гриле 15 минут.

Шашлык на природе от Игоря Мисевича

Маринад для курицы

  • Куриное филе – 450 г
  • Апельсиновый сок – 200 мл
  • Черный перец – по вкусу
  • Корица – по вкусу
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Красный острый перец – по вкусу
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Куриное филе крупно нарезаем, заливаем свежеотжатым апельсиновым соком и добавляем остальные ингредиенты.
  2. Оставляем курицу мариноваться в течение 30–50 минут, а после обжариваем над углями до готовности. Если мясо горит, сбрызгиваем его водой, пивом или маринадом.

Маринад для телятины

  • Телятина – 450 г
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Томатный сок – 300 мл
  • Ворчестерский или соевый соус – 1 ст. л.
  • Коньяк – 25 мл
  • Хрен тёртый – 0,5 ст. л.
  • Оливковое масло – 5 ст. л.
  • Лимонный сок – 1,5 ст. л.
  • Соль

Приготовление:

  1. Мясо (вырезку) нарезаем крупными кусочками, а лук — полукольцами.
  2. Мясо маринуем в смеси всех ингредиентов и оставляем на период от 20 минут до 8 часов.
  3. После нанизываем кусочки мяса на шампуры и обжариваем над углями до готовности. Если мясо горит, сбрызгиваем его водой, пивом или маринадом.

Маринад для свинины

Ингредиенты:

  • Свинина – 450 г
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чёрный перец горошком – по вкусу
  • Соевый соус – 20 мл
  • Коньяк – 40 мл
  • Красный перец – по вкусу
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Свинину (вырезку) нарезаем крупными кусочками, а лук — полукольцами.
  2. Мясо маринуем в смеси всех ингредиентов и оставляем на период от 20 минут до 5 часов.
  3. После нанизываем кусочки мяса на шампуры и обжариваем над углями до готовности. Если мясо горит, сбрызгиваем его водой, пивом или маринадом.

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