Что взять на пикник: топ-8 блюд на мангале

Что взять на пикник: рецепты лучших блюд на мангале для удачного похода на природу. Мясо, овощи, лаваш и оригинальные рецепты трех видов кваса — в нашей подборке для тех, кто ищет, что взять на пикник.

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Лаваш-гриль от Татьяны Литвиновой



Ингредиенты:

Сулугуни – 500 г

Помидоры – 3 шт.

Кинза – по вкусу

Петрушка – по вкусу

Руккола – по вкусу

Лаваш – 4 шт.

Приготовление:

Сыр и зелень мелко нарезаем. Помидоры на пару минут кладём на горячие угли, убираем и снимаем кожицу. Нарезаем помидоры кубиками, перемешиваем с зеленью и сыром. Смесь заворачиваем в конверт из лаваша и обжариваем 2–3 минуты над не очень горячими углями.

Курица-барбекю на гриле от Сергея Калинина

Ингредиенты:

Курица – 1 шт.

Лимон – 3 шт.

Чеснок, головки – 1 шт.

Розмарин сушеный – 1 ст. л.

Тимьян сушеный – 1 ст. л.

Лавровый лист – 1 ст. л.

Растительное масло – 100 г

Кетчуп – 400 г

Соевый соус – 50 мл

Горчица – 2 ч. л.

Крахмал – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Приготовление:

Курицу натираем крупной солью и оставляем от 2 до 8 часов. После соль удаляем и вырезаем у курицы хребет. Розмарин, лавровый лист, тимьян, лимонную цедру и давленый чеснок растираем с растительным маслом и натираем этой смесью курицу. Выкладываем на одноразовый противень из алюминия нарезанный кружками лимон, на лимон — курицу (грудинкой вверх). Заворачиваем противень в фольгу и помещаем на мангал. Время запекания зависит от веса курицы: чтобы курица прожарилась, требуется по 20 минут на каждые 500 г курицы. Когда курица будет готова, удаляем фольгу и снова помещаем курицу на мангал, чтобы она подрумянилась. В это время смешиваем острый кетчуп, соевый соус, горчицу, черный перец и немного крахмала. Смазываем соусом курицу с двух сторон и запекаем еще пару минут.

Три вида кваса от Игоря Мисевича

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Квас с мятой и изюмом

Ингредиенты:

Ржаные сухари – 200 г

Кипяток – 1500 мл

Дрожжи сухие – 10 г

Сахар – 2 стакана

Мята – 50 г

Вода (для мятного экстракта) – 0,5 стакана

Изюм – по вкусу

Приготовление:

Мяту заливаем кипятком и оставляем, чтобы настоялась. Сухари заливаем кипятком и оставляем на 4 часа. Процеживаем, сухари откидываем, а в воду добавляем дрожжи. Перемешиваем, вливаем мятный экстракт и кладем сахар. Хорошо перемешиваем, горлышко ёмкости с квасом накрываем марлей и оставляем на сутки при температуре 20–25 °С. Через 24 часа добавляем изюм и оставляем ещё на 3 дня.

Яблочный квас

Ингредиенты:

Сушеные яблоки – 200 г

Вода – 1500 мл

Сахар – 2 стакана

Дрожжи – 10 г

Лимон – 1 шт.

Приготовление:

Яблоки заливаем кипятком и оставляем на 2–3 часа. Процеживаем раствор, добавляем сахар (2 ст. л.), дрожжи и лимонный сок. Оставляем квас на 3–4 часа, а после всыпаем оставшийся сахар. Затем оставляем квас в теплом месте на сутки. После квас кипятим, пока на поверхности не появится белая пленка, остужаем и переливаем в бутылки.

Настоящий украинский квас

Ингредиенты:

Хлеб ржаной чёрствый – 200 г

Кипяток – 1500 мл

Корица – 10 г

Дрожжи – 10 г

Сахар – 2 стакана

Приготовление:

Хлеб смешиваем с корицей и заливаем кипятком (1 л). Оставляем на 3–4 часа. Добавляем дрожжи (вода должна в это время уже остыть до температуры 25–30 °С) и сахар (2 ст. л.). Миску с закваской накрываем марлей и оставляем на 3–4 дня. В воде (500 мл) растворяем оставшийся сахар. Добавляем сахарную воду в закваску и помещаем посуду с квасом на огонь. Кипятим квас до появлениям на поверхности белой пены (15–20 минут), затем процеживаем и охлаждаем.

Банан-гриль с шоколадом в фольге от Сергея Калинина



Ингредиенты:

Бананы – 2 шт.

Изюм – 150 г

Орехи – 150 г

Шоколад – 50 г

Корица – 1 ч. л.

Приготовление:

Надрезаем банан с одной стороны, вдоль по всей длине, стараясь сохранить его изгиб. Достаем мякость и мелко нарезаем. Измельчаем орехи и шоколад. Смешиваем банановую мякоть, орехи, шоколад, корицу и изюм. Начиняем этой смесью банановую шкурку, заворачиваем в фольгу и запекаем на гриле (или в духовке) 10 минут.

Кебаб на огне из трёх сортов мяса от Игоря Мисевича



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Свинина – 300 г

Говядина – 300 г

Курица, мякоть – 300 г

Сало – 100 г

Зелень (укроп, кинза, петрушка) – по вкусу

Лук репчатый – 1 шт.

Холодная вода – по вкусу

Помидоры – 4 шт.

Масло растительное – 1 ст. л.

Красный острый перец – по вкусу

Чеснок – 3 зубчика

Зелень (для соуса) – по вкусу

Соевый соус – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Сахар – по вкусу

Приготовление:

Помидоры разрезаем на две части, надеваем на шампур и помещаем на гриль. Запекаем пару минут, а затем снимаем с помидоров кожицу и перетираем их через сито. Томатное пюре смешиваем с рубленой зеленью, давленым чесноком, измельчённым красным перцем, соевым соусом и растительным маслом. Доводим до вкуса солью и сахаром. Мясо, сало, лук и зелень пропускаем через мясорубку. Перемешиваем, добавляем холодную воду или измельчённый лед. По вкусу добавляем соль, перец и очень долго перемешиваем и отбиваем фарш — пока он не превратится в однородную упругую массу. Из небольших порций фарша мокрыми руками формируем колбаски и надеваем их на шампур. Обжариваем на гриле до румяности.

Кетчуп своими руками от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты:

Томаты – 2000 г

Яблоко – 250 г

Лук репчатый, крупный – 1 шт.

Масло растительное – по вкусу

Лавровый лист – 5 шт.

Душистый перец – по вкусу

Кориандр – по вкусу

Черный перец – 1 ст. л.

Гвоздика – по вкусу

Чеснок – 2 зубчика

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Приготовление:

Из помидоров отжимаем сок. Помещаем сок на сильный огонь, кладём в кастрюлю марлевый мешочек со специями и увариваем на 2/3 объёма. Яблоки очищаем от кожуры и семечек, нарезаем крупными кубиками, выкладываем в кастрюлю с небольшим количеством воды, накрываем крышкой и томим на медленном огне до мягкости. Лук нарезаем полукольцами, чеснок — слайсами. Обжариваем овощи на растительном масле, пока они не станут мягкими. После перебиваем блендером яблоки вместе с луком и чесноком до консистенции крема. Соединяем томатный сок с яблочно-луковым пюре, доводим до вкуса солью и сахаром. Ставим на огонь, доводим до кипения, варим пару минут и снимаем с огня. Для приготовления кетчупа нужно выбирать спелые, мясистые помидоры. Из жмыха можно вторично отжать сок. Важно не переварить помидоры: цвет уваренного сока должен быть не очень тёмным.

Фруктовый десерт на углях

Ингредиенты:

Зелёное яблоко – 2 шт.

Апельсин – 2 шт.

Банан – 2 шт.

Сахарная пудра – по вкусу

Корица молотая – по вкусу

Сливочное масло – 80 г

Приготовление:

Яблоки, апельсины, бананы нарезаем дольками, выкладываем на фольгу. Посыпаем сахарной пудрой и корицей, добавляем сливочное масло. Затем заворачиваем фрукты в фольгу и запекаем на гриле 15 минут.

Шашлык на природе от Игоря Мисевича

Маринад для курицы

Куриное филе – 450 г

Апельсиновый сок – 200 мл

Черный перец – по вкусу

Корица – по вкусу

Чеснок – 2 зубчика

Красный острый перец – по вкусу

Оливковое масло – по вкусу

Соль – по вкусу

Приготовление:

Куриное филе крупно нарезаем, заливаем свежеотжатым апельсиновым соком и добавляем остальные ингредиенты. Оставляем курицу мариноваться в течение 30–50 минут, а после обжариваем над углями до готовности. Если мясо горит, сбрызгиваем его водой, пивом или маринадом.

Маринад для телятины

Телятина – 450 г

Лук репчатый – 1 шт

Томатный сок – 300 мл

Ворчестерский или соевый соус – 1 ст. л.

Коньяк – 25 мл

Хрен тёртый – 0,5 ст. л.

Оливковое масло – 5 ст. л.

Лимонный сок – 1,5 ст. л.

Соль

Приготовление:

Мясо (вырезку) нарезаем крупными кусочками, а лук — полукольцами. Мясо маринуем в смеси всех ингредиентов и оставляем на период от 20 минут до 8 часов. После нанизываем кусочки мяса на шампуры и обжариваем над углями до готовности. Если мясо горит, сбрызгиваем его водой, пивом или маринадом.

Маринад для свинины

Ингредиенты:

Свинина – 450 г

Лук репчатый – 2 шт.

Чёрный перец горошком – по вкусу

Соевый соус – 20 мл

Коньяк – 40 мл

Красный перец – по вкусу

Оливковое масло – 3 ст.л.

Соль – по вкусу

Приготовление:

Свинину (вырезку) нарезаем крупными кусочками, а лук — полукольцами. Мясо маринуем в смеси всех ингредиентов и оставляем на период от 20 минут до 5 часов. После нанизываем кусочки мяса на шампуры и обжариваем над углями до готовности. Если мясо горит, сбрызгиваем его водой, пивом или маринадом.

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