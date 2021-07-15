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Що взяти на пікнік: топ-8 страв на мангалі

15.07.2021

Що взяти на пікнік: рецепти найкращих страв на мангалі для вдалого походу на природу. М’ясо, овочі, лаваш та оригінальны рецепти трььох видів квасу – в нашій добірці для тих, хто шукає, що взяти на пікнік.

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Лаваш-гриль від Тетяни Литвинової

Інгредієнти:

  • Сулугуні – 500 г
  • Помідори – 3 шт.
  • Кінза – до смаку
  • Петрушка – до смаку
  • Рукола – до смаку
  • Лаваш – 4 шт.

Приготування:

  1. Сир і зелень дрібно нарізаємо.
  2. Помідори на пару хвилин кладемо на гаряче вугілля, прибираємо та знімаємо шкірку.
  3. Нарізаємо помідори кубиками, перемішуємо з зеленню і сиром.
  4. Суміш загортаємо в конверт з лаваша і обсмажуємо 2–3 хвилини над не надто гарячим вугіллям.

Курка-барбекю на грилі від Сергія Калініна

Інгредієнти:

  • Курка – 1 шт.
  • Лимон – 3 шт.
  • Часник, головки – 1 шт.
  • Розмарин сушений – 1 ст. л.
  • Чебрець сушений – 1 ст. л.
  • Лавровий лист – 1 ст. л.
  • Олія – ​​100 г
  • Кетчуп – 400 г
  • Соєвий соус – 50 мл
  • Гірчиця – 2 ч.л.
  • Крохмаль – 1 ч. л.
  • Сіль до смаку
  • Перець – до смаку

Приготування:

  1. Курку натираємо крупною сіллю і залишаємо від 2 до 8 годин. Потім сіль видаляємо і вирізаємо у курки хребет.
  2. Розмарин, лавровий лист, чебрець, лимонну цедру і роздавлений часник розтираємо з олією і натираємо цією сумішшю курку.
  3. Викладаємо на одноразове деко з алюмінію нарізаний кружками лимон, на лимон – курку (грудинкою вгору).
  4. Загортаємо деко у фольгу і поміщаємо на мангал.
  5. Час запікання залежить від ваги курки: щоб курка просмажилася, потрібно по 20 хвилин на кожні 500 г курки. Коли курка буде готова, видаляємо фольгу і знову поміщаємо курку на мангал, щоб вона підрум’янилася.
  6. В цей час змішуємо гострий кетчуп, соєвий соус, гірчицю, чорний перець і трохи крохмалю. Змащуємо соусом курку з двох сторін і запікаємо ще кілька хвилин.

Три види квасу від Ігоря Місевича

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Квас із м’ятою і родзинками

Інгредієнти:

  • Житні сухарі – 200 г
  • Окріп – 1500 мл
  • Дріжджі сухі – 10 г
  • Цукор – 2 склянки
  • М’ята – 50 г
  • Вода (для м’ятного екстракту) – 0,5 склянки
  • Родзинки – до смаку

Приготування:

  1. М’яту заливаємо окропом і залишаємо, щоб настоялась.
  2. Сухарі заливаємо окропом і залишаємо на 4 години. Проціджуємо, сухарі відкидаємо, а у воду додаємо дріжджі.
  3. Перемішуємо, вливаємо м’ятний екстракт і кладемо цукор. Добре перемішуємо, горлечко ємності з квасом накриваємо марлею і залишаємо на добу за температури 20–25 °С.
  4. Через 24 години додаємо родзинки і залишаємо ще на 3 дні.

Яблучний квас

Інгредієнти:

  • Сушені яблука – 200 г
  • Вода – 1500 мл
  • Цукор – 2 склянки
  • Дріжджі – 10 г
  • Лимон – 1 шт.

Приготування:

  1. Яблука заливаємо окропом і залишаємо на 2–3 години.
  2. Проціджуємо розчин, додаємо цукор (2 ст. л.), дріжджі та лимонний сік. Ми залишаємо квас на 3–4 години, а потім всипаємо цукор, що залишився.
  3. Потім залишаємо квас в теплому місці на добу. Після квас кип’ятимо, поки на поверхні не з’явиться біла плівка, охолоджуємо і переливаємо в пляшки.

Справжній український квас

Інгредієнти:

  • Хліб житній черствий – 200 г
  • Окріп – 1500 мл
  • Кориця – 10 г
  • Дріжджі – 10 г
  • Цукор – 2 склянки

Приготування:

  1. Хліб змішуємо з корицею і заливаємо окропом (1 л). Залишаємо на 3–4 години.
  2. Додаємо дріжджі (вода повинна в цей час вже охолонути до температури 25–30 °С) і цукор (2 ст. л.).
  3. Миску з закваскою накриваємо марлею і залишаємо на 3–4 дні.
  4. У воді (500 мл) розчиняємо цукор, що залишився. Додаємо цукрову воду в закваску і поміщаємо посуд із квасом на вогонь.
  5. Кип’ятимо квас до появи на поверхні білої піни (15–20 хвилин), потім проціджуємо і охолоджуємо.

Банан-гриль з шоколадом у фользі від Сергія Калініна

Інгредієнти:

  • Банани – 2 шт.
  • Родзинки – 150 г
  • Горіхи – 150 г
  • Шоколад – 50 г
  • Кориця – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Надрізаємо банан з одного боку, уздовж по всій довжині, намагаючись зберегти його вигин.
  2. Дістаємо м’якоть і дрібно нарізаємо.
  3. Подрібнюємо горіхи і шоколад.
  4. Змішуємо бананову м’якоть, горіхи, шоколад, корицю і родзинки. Начиняємо цією сумішшю бананову шкірку, загортаємо у фольгу і запікаємо на грилі (або в духовці) 10 хвилин.

Кебаб на вогні з трьох сортів м’яса від Ігоря Місевича

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Інгредієнти:

  • Свинина – 300 г
  • Яловичина – 300 г
  • Курка, м’якоть – 300 г
  • Сало – 100 г
  • Зелень (кріп, кінза, петрушка) – до смаку
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Холодна вода – до смаку
  • Помідори – 4 шт.
  • Олія – ​​1 ст. л.
  • Червоний гострий перець – до смаку
  • Часник – 3 зубчики
  • Зелень (для соусу) – до смаку
  • Соєвий соус – до смаку
  • Сіль до смаку
  • Перець – до смаку
  • Цукор – до смаку

Приготування:

  1. Помідори розрізаємо на дві частини, одягаємо на шампур і поміщаємо на гриль.
  2. Запікаємо кілька хвилин, а потім знімаємо з помідорів шкірку і перетираємо їх через сито.
  3. Томатне пюре змішуємо з рубленою зеленню, роздавленим часником, подрібненим червоним перцем, соєвим соусом та олією. Доводимо до смаку сіллю і цукром.
  4. М’ясо, сало, цибулю і зелень пропускаємо через м’ясорубку. Перемішуємо, додаємо холодну воду або подрібнений лід.
  5. До смаку додаємо сіль, перець і дуже довго перемішуємо і відбиваємо фарш – поки він не перетвориться в однорідну пружну масу.
  6. З невеликих порцій фаршу мокрими руками формуємо ковбаски і одягаємо їх на шампур. Обсмажуємо на грилі до рум’яності.

Кетчуп своїми руками від Тетяни Литвинової

Інгредієнти:

  • Томати – 2000 г
  • Яблуко – 250 г
  • Цибуля ріпчаста, велика – 1 шт.
  • Олія – ​​до смаку
  • Лавровий лист – 5 шт.
  • Духмяний перець – до смаку
  • Коріандр – до смаку
  • Чорний перець – 1 ст. л.
  • Гвоздика – до смаку
  • Часник – 2 зубчики
  • Сіль – до смаку
  • Перець – до смаку

Приготування:

  1. З помідорів віджимаємо сік.
  2. Ставимо сік на сильний вогонь, кладемо в каструлю марлевий мішечок зі спеціями і уварюємо на 2/3 об’єму.
  3. Яблука очищаємо від шкірки і насіння, нарізаємо великими кубиками, викладаємо в каструлю з невеликою кількістю води, накриваємо кришкою і томимо на повільному вогні до м’якості.
  4. Цибулю нарізаємо півкільцями, часник – слайсами.
  5. Обсмажуємо овочі на олії, поки вони не стануть м’якими. Після перебиваємо блендером яблука разом із цибулею і часником до консистенції крему.
  6. З’єднуємо томатний сік із яблучно-цибульним пюре, додаємо до смаку сіллю і цукром.
  7. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, варимо пару хвилин і знімаємо з вогню.
  8. Для приготування кетчупу потрібно вибирати стиглі, м’ясисті помідори. З макухи можна вдруге віджати сік. Важливо не переварити помідори: колір увареного соку повинен бути не дуже темним.

Фруктовий десерт на вугіллі

Інгредієнти:

  • Зелене яблуко – 2 шт.
  • Апельсин – 2 шт.
  • Банан – 2 шт.
  • Цукрова пудра – до смаку
  • Кориця мелена – до смаку
  • Вершкове масло – 80 г

Приготування:

  1. Яблука, апельсини, банани нарізаємо часточками, викладаємо на фольгу.
  2. Посипаємо цукровою пудрою і корицею, додаємо вершкове масло.
  3. Потім загортаємо фрукти в фольгу і запікаємо на грилі 15 хвилин.

Шашлик на природі від Ігоря Місевича

Маринад для курки

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 450 г
  • Апельсиновий сік – 200 мл
  • Чорний перець – до смаку
  • Кориця – до смаку
  • Часник – 2 зубчики
  • Червоний гострий перець – до смаку
  • Оливкова олія – ​​до смаку
  • Сіль – до смаку

Приготування:

  1. Куряче філе крупно нарізаємо, заливаємо свіжовіджатим апельсиновим соком і додаємо інші інгредієнти.
  2. Ми залишаємо курку маринуватися протягом 30–50 хвилин, а після обсмажуємо над вугіллям до готовності. Якщо м’ясо горить, скроплюємо його водою, пивом або маринадом.

Маринад для телятини

Інгредієнти:

  • Телятина – 450 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт
  • Томатний сік-300 мл
  • Ворчестерський або соєвий соус – 1 ст. л.
  • Коньяк – 25 мл
  • Хрін тертий – 0,5 ст. л.
  • Оливкова олія – ​​5 ст. л.
  • Лимонний сік – 1,5 ст. л.
  • сіль

Приготування:

  1. М’ясо (вирізку) нарізаємо великими шматочками, а цибулю – півкільцями.
  2. М’ясо маринуємо в суміші всіх інгредієнтів і залишаємо на період від 20 хвилин до 8 годин.
  3. Після нанизуємо шматочки м’яса на шампури і обсмажуємо над вугіллям до готовності. Якщо м’ясо горить, скроплюємо його водою, пивом або маринадом.

Маринад для свинини

Інгредієнти:

  • Свинина – 450 г
  • Цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • Чорний перець горошком – до смаку
  • Соєвий соус – 20 мл
  • Коньяк – 40 мл
  • Червоний перець – до смаку
  • Оливкова олія – ​​3 ст. л.
  • Сіль до смаку

Приготування:

  1. Свинину (вирізку) нарізаємо великими шматочками, а цибулю – півкільцями.
  2. М’ясо маринуємо в суміші всіх інгредієнтів і залишаємо на період від 20 хвилин до 5 годин.
  3. Після нанизуємо шматочки м’яса на шампури і обсмажуємо над вугіллям до готовності. Якщо м’ясо горить, скроплюємо його водою, пивом або маринадом.

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