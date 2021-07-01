Похудеть за 14 дней: меню японской диеты
Замечали, что почти все японки стройные и со здоровым румянцем? Секрет не в изнурительных тренировках, а в правильном и сбалансированном питании. Предлагаем оценить японскую диету, которая поможет избавиться от лишних килограммов и наполнит вас энергией на долгое время! Но учтите, такого рациона нужно придерживаться 14 дней!
Больше по теме: Как кушать все и худеть: советы диетолога Оксаны Герасимчук
1 день
Завтрак: чёрный кофе.
Обед: 2 сваренных вкрутую яйца, салат из свежей капусты с растительным маслом, стакан томатного сока или 1 свежий помидор.
Ужин: рыба жареная или варёная, салат из свежей капусты с растительным маслом.
2 день
Завтрак: чёрный кофе без сахара.
Обед: рыба жареная или варёная, салат из свежей капусты с растительным маслом.
Ужин: варёная говядина 200 г, стакан кефира.
3 день
Завтрак: чёрный кофе.
Обед: сырое яйцо, 3 больших вареных моркови с растительным маслом.
Ужин: яблоки.
Больше по теме: Топ-5 упражнений для повышения сексуальности от Светланы Вольновой
4 день
Завтрак: чёрный кофе.
Обед: 1 большой корень пастернака или петрушки, поджаренный на растительном масле, яблоки.
Ужин: 2 варёных вкрутую яйца, варёная говядина 200 г, салат из свежей капусты с растительным маслом.
5 день
Завтрак: сырая тёртая морковь, слегка приправленная соком лимона.
Обед: большая рыба (500 г), жареная или вареная, стакан томатного сока.
Ужин: рыба жареная или варёная, салат из свежей капусты с растительным маслом.
6 день
Завтрак: чёрный кофе.
Обед: 500 г вареной курицы, салат из сырой моркови или свежей капусты.
Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца, салат из сырой моркови с растительным маслом.
7 день
Завтрак: чай.
Обед: вареная говядина 200 г, фрукты.
На ужин можете принимать что угодно из рациона предыдущих дней, кроме третьего дня.
Больше по теме: Рецепт японской омолаживающей маски для лица
С 8-го дня следует повторить рацион. Японская диета расчитана на 14 дней.
Во время диеты категорически запрещается употреблять: сахар, соль, алкоголь.