Замечали, что почти все японки стройные и со здоровым румянцем? Секрет не в изнурительных тренировках, а в правильном и сбалансированном питании. Предлагаем оценить японскую диету, которая поможет избавиться от лишних килограммов и наполнит вас энергией на долгое время! Но учтите, такого рациона нужно придерживаться 14 дней!

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1 день

Завтрак: чёрный кофе.

Обед: 2 сваренных вкрутую яйца, салат из свежей капусты с растительным маслом, стакан томатного сока или 1 свежий помидор.

Ужин: рыба жареная или варёная, салат из свежей капусты с растительным маслом.

2 день

Завтрак: чёрный кофе без сахара.

Обед: рыба жареная или варёная, салат из свежей капусты с растительным маслом.

Ужин: варёная говядина 200 г, стакан кефира.

3 день

Завтрак: чёрный кофе.

Обед: сырое яйцо, 3 больших вареных моркови с растительным маслом.

Ужин: яблоки.

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4 день

Завтрак: чёрный кофе.

Обед: 1 большой корень пастернака или петрушки, поджаренный на растительном масле, яблоки.

Ужин: 2 варёных вкрутую яйца, варёная говядина 200 г, салат из свежей капусты с растительным маслом.

5 день

Завтрак: сырая тёртая морковь, слегка приправленная соком лимона.

Обед: большая рыба (500 г), жареная или вареная, стакан томатного сока.

Ужин: рыба жареная или варёная, салат из свежей капусты с растительным маслом.

6 день

Завтрак: чёрный кофе.

Обед: 500 г вареной курицы, салат из сырой моркови или свежей капусты.

Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца, салат из сырой моркови с растительным маслом.

7 день

Завтрак: чай.

Обед: вареная говядина 200 г, фрукты.

На ужин можете принимать что угодно из рациона предыдущих дней, кроме третьего дня.

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С 8-го дня следует повторить рацион. Японская диета расчитана на 14 дней.

Во время диеты категорически запрещается употреблять: сахар, соль, алкоголь.