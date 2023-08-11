Как избежать укуса пчелы, осы, шершня

Как избежать укуса пчелы? Советы Константина Грубича

Аллергия на пчёл – распространённая проблема, от неё страдает 10 процентов людей. Пчелиный яд – очень токсичное вещество. На теле человека наиболее уязвимыми местами являются грудная клетка, живот и голова, особенно в области рта и шеи. После укуса может появиться отёк, головная боль, озноб, повыситься температура. Если вовремя не обратиться к врачу – всё может закончиться судорогами, головокружением, отёком Квинке и даже смертью. Как избежать укуса пчелы, осы или шершня, рассказал эксперт Константин Грубич.

На самом деле пчёлы жалят, чтобы защитить себя! А нас воспринимают как агрессоров. Существует несколько распространенных ситуаций, которые мы создаём сами, даже не подозревая, и в которых провоцируем пчёл на укусы!

Ситуация 1. Пчёлы реагируют на тёмный цвет

Тёмные цвета: чёрный, коричневый, тёмно-синий, серый возбуждают пчёл, словно красная тряпка – быка! Пчёлы немного различают цвета, и тёмный цвет их пугает: срабатывает инстинктивный страх перед хищниками, которые разоряют их гнёзда. Это медведи и куницы, мех которых имеет тёмный окрас.

Пчёлы видят только белый, синий и жёлтый цвета. И эти цвета их не раздражают. Опыт подтверждает, что светлая, то есть белая, светло-голубая, розовая, персиковая, бледно-зелёная одежда – всё, что называется одеждой пастельных тонов будет восприниматься ими как белый цвет. А на белый цвет они реагируют спокойно. Совет: одевайтесь на пикники в светлую одежду!

Ситуация 2. Пчёл раздражают резкие движения

Если насекомое все же привязалось к вам – замрите. Дайте ему сесть. А потом плавно, без резких движений, стряхните его. И ни в коем случае не убегайте от пчёл и ос. Двигайтесь медленно, осторожно, помните, что пчёл раздражают резкие движения. Если на улице очень жарко, отойдите в тень: жарко не только вам, но и пчёлам и осам, и на солнце они становятся агрессивными.

Ситуация 3. Пчёл и ос привлекают определённые запахи

Ос действительно притягивает запах пива, и они часто забираются в бутылки, бокалы и банки. Поэтому пить из них на природе опасно. Совет: закрывайте стакан от ос салфеткой или крышкой.

У пчёл другие предпочтения: им по вкусу мелисса. Мелисса и мята являются медоносными растениями, в Греции мелиссу даже называют пчелиной травой. Пчёлы активно летают к мелиссе за нектаром. Поэтому, если среди ингредиентов ваших духов есть мята или мелисса, лучше не пользоваться ими перед выходом на природу. Правда, эти ароматы не возбуждают пчел, но привлекают их. Не верьте советам из интернета, что мелисса отпугивает пчёл.

Есть и аромат, который возбуждает пчёл. Это запах кофе. Хотя на природе мы редко пьём кофе, об этом стоит знать. В кофе содержится кофеин, как обнаружили учёные, пчёлам он нужен как продукт, который повышает работоспособность и улучшает память. То есть, для пчёл кофе – такой же легкий допинг, как и для людей. Оказывается, когда пчёлы выбирают цветок для сбора нектара, то сначала они летят к тому цветку, в пыльце которого содержится больше кофеина. Как правило, это цитрусовые растения. Кофейный аромат возбуждает насекомых. Такая возбуждённая пчела может укусить, если вы сделали неосторожное движение.

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Если ос или пчёл много, и они не дают вам покоя на пикнике, можете сделать ловушку для них и поставить в нескольких метрах от места пикника: разрезаете пластиковую бутылку, вставляете верхнюю часть носиком внутрь. Наливаете немного кваса или сладкого газированного напитка. Все пчёлы и осы, которые прилетят, будут там, а не вокруг вас.

А на самом деле пчёл привлекает даже простая вода. Они и пьют её, особенно, когда жарко. И носят в ульи, чтобы поддерживать там влажность. Если вы на пляже не вытерлись насухо или намочили водой руки или одежду в фонтанчике, пчелы могут заинтересоваться вами и прилететь к вам.

Совет: вытирайтесь насухо после купания. Не ходите босиком в тех местах, где разлита вода или по кромке реки, над которой вьются насекомые. Потому что если вы случайно наступите на пчелу – она обязательно укусит!

Ситуация 4. Длинные волосы, в которых могут запутаться пчёлы

У пчёл есть веками выработанный инстинкт: они проявляют агрессию ко всему «мохнатому», ведь главными разрушителями их гнёзд в природе являются медведи и куницы – животные с густым мехом.

Пчёлы терпеть не могут длинных распущенных волос. Совет: отправляясь на прогулку или пикник, стяните волосы узлом, а ещё лучше – наденьте на голову платок!

Если на пикнике у вас не нашлось, чем завязать волосы, разведите костёр или, если жарили шашлык, в мангале зажгите влажные ветки, чтобы дыма было больше. Пчёлы, почувствовав запах дыма, полетят назад, в ульи – спасать свой мёд. Дым в них, как и у нас, ассоциируется с пожаром… А обеспокоенная спасением мёда пчела кусаться не будет!

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Также, на всякий случай, носите с собой антигистаминные препараты. Но приобрести их следует только после консультации с врачом. При первых признаках отравления надо приложить лёд (холод уменьшает скорость всасывания яда) и выпить антигистаминное средство.

Под рукой нет лекарств? К ранке можно приложить размоченную таблетку валидола, сделать холодную уксусную примочку – развести уксус водой так, чтобы она была немного кисловатой на вкус. Кислота нейтрализует яд. Но все эти методы действенны только при слабой аллергической реакции. Если насекомое ужалило в область головы или шеи, надо немедленно вызвать врача. Подобный укус может вызвать отёк, который способен перекрыть дыхательные пути.

Прислушивайтесь к советам эксперта, как избежать укусов пчёл, ос, шершней, и Все буде добре!

Video: Как избежать укуса пчелы, осы, шершня Как избежать укуса пчелы осы или шершня? Константин Грубич знает, что делать. Читайте в статье советы эксперта, как избежать укусов пчел, ос или шершней