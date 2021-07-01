Схуднути за 14 днів: меню японської дієти
Чи помічали, що майже всі японки стрункі та мають здоровий рум’янць? Секрет не у виснажливих тренуваннях, а в правильному та збалансованому харчуванні. Пропонуємо оцінити японську дієту, яка допоможе позбутися зайвих кілограмів і наповнить вас енергією на тривалий час! Але врахуйте, такого раціону потрібно дотримуватися 14 днів!
Більше на тему: Як їсти все й худнути: поради дієтолога Оксани Герасимчук
1 день
Сніданок: чорна кава.
Обід: 2 зварених круто яйця, салат зі свіжої капусти з олією, склянка томатного соку або 1 свіжий помідор.
Вечеря: риба смажена або варена, салат зі свіжої капусти з олією.
2 день
Сніданок: чорна кава без цукру.
Обід: риба смажена або варена, салат зі свіжої капусти з олією.
Вечеря: варена яловичина 200 г, склянка кефіру.
3 день
Сніданок: чорна кава.
Обід: сире яйце, 3 великих варених морквини з олією.
Вечеря: яблука.
Більше на тему: Топ-5 вправ для підвищення сексуальності від Світлани Вольнової
4 день
Сніданок: чорна кава.
Обід: 1 великий корінь пастернаку або петрушки, підсмажений на олії, яблука.
Вечеря: 2 варених круто яйця, варена яловичина 200 г, салат зі свіжої капусти з олією.
5 день
Сніданок: сира терта морква, злегка приправлена соком лимона.
Обід: велика рибина (500 г), смажена або варена, склянка томатного соку.
Вечеря: риба смажена або варена, салат зі свіжої капусти з олією.
6 день
Сніданок: чорна кава.
Обід: 500 г вареної курки, салат із сирої моркви або свіжої капусти.
Вечеря: 2 зварених круто яйця, салат із сирої моркви з олією.
7 день
Сніданок: чай.
Обід: варена яловичина 200 г, фрукти.
На вечерю можете вживати що завгодно з раціону попередніх днів, крім третього дня.
Більше на тему: Рецепт японської омолоджувальної маски для обличчя
З 8-го дня слід повторити раціон. Японська дієта розрахована на 14 днів.
Під час дієти категорично заборонено вживати: цукор, сіль, алкоголь.