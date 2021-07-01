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Схуднути за 14 днів: меню японської дієти

01.07.2021

Чи помічали, що майже всі японки стрункі та мають здоровий рум’янць? Секрет не у виснажливих тренуваннях, а в правильному та збалансованому харчуванні. Пропонуємо оцінити японську дієту, яка допоможе позбутися зайвих кілограмів і наповнить вас енергією на тривалий час! Але врахуйте, такого раціону потрібно дотримуватися 14 днів!

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Японская-диета-для-похудения

1 день

Сніданок: чорна кава.
Обід: 2 зварених круто яйця, салат зі свіжої капусти з олією, склянка томатного соку або 1 свіжий помідор.
Вечеря: риба смажена або варена, салат зі свіжої капусти з олією.

2 день

Сніданок: чорна кава без цукру.
Обід: риба смажена або варена, салат зі свіжої капусти з олією.
Вечеря: варена яловичина 200 г, склянка кефіру.

3 день

Сніданок: чорна кава.
Обід: сире яйце, 3 великих варених морквини з олією.
Вечеря: яблука.

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4 день

Сніданок: чорна кава.
Обід: 1 великий корінь пастернаку або петрушки, підсмажений на олії, яблука.
Вечеря: 2 варених круто яйця, варена яловичина 200 г, салат зі свіжої капусти з олією.

5 день

Сніданок: сира терта морква, злегка приправлена ​​соком лимона.
Обід: велика рибина (500 г), смажена або варена, склянка томатного соку.
Вечеря: риба смажена або варена, салат зі свіжої капусти з олією.

6 день

Сніданок: чорна кава.
Обід: 500 г вареної курки, салат із сирої моркви або свіжої капусти.
Вечеря: 2 зварених круто яйця, салат із сирої моркви з олією.

7 день

Сніданок: чай.
Обід: варена яловичина 200 г, фрукти.
На вечерю можете вживати що завгодно з раціону попередніх днів, крім третього дня.

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З 8-го дня слід повторити раціон. Японська дієта розрахована на 14 днів.

Під час дієти категорично заборонено вживати: цукор, сіль, алкоголь.

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