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Все буде добре

Волосся, як у зірки Голлівуду! Секрет Кейт Вінслет

04.08.2022

Ламінування волосся зробить його здоровим і блискучим, як у рекламі. Зіркова майстерперукар Олена Мельник розкрила ексклюзивний секрет процедури для відновлення волосся. Завдяки ламінуванню волосся з оліями голлівудська красуня та володарка «Оскара» Кейт Вінслет повернула своєму волоссю здоров’я та силу!

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Інгредієнти:

  • Кокосова олія – 50 мл
  • Олія іланг-ілангу – 2 краплі
  • Олія лаванди – 1 крапля
  • Желатин – 1 ст. л.
  • Вода – 3 ст. л.

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Приготування:

  1. Залити желатин водою.
  2. Дати настоятися 1520 хвилин.
  3. На паровій бані розтопити кокосову олію.
  4. Розтоплену кокосову олію змішати з іншими оліями.
  5. Додати їх до желатинової суміші, все перемішати.
  6. Надягнути поліетиленові рукавички та нанести суміш руками по всій довжині волосся.
  7. Потім голову закутати поліетиленовою плівкою і рушником.
  8. Тримати 40 хвилин і змити теплою водою.

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Жодних обмежень щодо кількості та частоти проведення процедури немає, тому що не відбувається перенасичення: волосся вбирає в себе рівно стільки, скільки йому необхідно. Однак зберігається ефект від олійного ламінування близько 3 тижнів, тому перукарі радять робити процедуру раз на місяць.

Video: Волосся, як у зірки Голлівуду! Секрет Кейт Вінслет

Ламінування волосся в домашніх умовах - рецепт простого і економного способу зробити волосся блискучим і здоровими. Як зробити ламінування волосся в домашніх умовах?

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