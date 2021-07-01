Шоколадный торт из кабачков от Эктора Химинес-Браво
01.07.2021
Абсолютно все украинские хозяюшки обожают кабачки или цукини. Шеф-повар Эктор Хименес-Браво научит нас готовить удивительное блюдо из кабачков – это вкуснейший и очень необычный шоколадный торт!
Ингредиенты:
- Кабачки – 2-3 шт.
- Сахар – 1 стакан
- Растительное масло – 1 стакан
- Яйца – 2 шт.
- Яблочный соус – 1 измельченное яблоко и 1 ст. л. лимонного сока
- Ваниль – 1 ч. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Мука – 150 г
- Разрыхлитель – 0,5 стакана
- Соль – 0,5 ч. л.
- Молоко – 0,5 стакана
- Какао – 0,5 стакана
- Шоколадные чипсы – 50 г
- Обжаренный грецкий орех – для украшения
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Приготовление:
- В большой емкости взбейте сахар и масло в течении минуты. Добавьте яйца, яблочный соус и ваниль. Взбивайте еще минутку.
- Соедините муку, какао, разрыхлитель и соль, добавляйте постепенно к сахарной смеси с молоком. Не забывайте взбивать, чтобы ингредиенты смешались. После этого вмешайте кабачки или цукини.
- Переместите в форму для выпекания, смазав ее и обсыпав мукой. Сверху посыпьте шоколадными чипсами и грецкими орехами.
- Выпекайте шоколадный торт с кабачками или цукини в духовке при температуре 170 градусов на протяжении 15-20 минут.
- Чтобы проверить готов ли наш торт необходимо воспользоваться деревянной шпажкой либо зубочисткой. Если она будет сухая, наш шоколадный торт с кабачками можно вынимать из духовки.
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