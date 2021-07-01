Абсолютно все украинские хозяюшки обожают кабачки или цукини. Шеф-повар Эктор Хименес-Браво научит нас готовить удивительное блюдо из кабачков – это вкуснейший и очень необычный шоколадный торт!

Ингредиенты:

Кабачки – 2-3 шт.

Сахар – 1 стакан

Растительное масло – 1 стакан

Яйца – 2 шт.

Яблочный соус – 1 измельченное яблоко и 1 ст. л. лимонного сока

Ваниль – 1 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Мука – 150 г

Разрыхлитель – 0,5 стакана

Соль – 0,5 ч. л.

Молоко – 0,5 стакана

Какао – 0,5 стакана

Шоколадные чипсы – 50 г

Обжаренный грецкий орех – для украшения

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Приготовление:

В большой емкости взбейте сахар и масло в течении минуты. Добавьте яйца, яблочный соус и ваниль. Взбивайте еще минутку. Соедините муку, какао, разрыхлитель и соль, добавляйте постепенно к сахарной смеси с молоком. Не забывайте взбивать, чтобы ингредиенты смешались. После этого вмешайте кабачки или цукини. Переместите в форму для выпекания, смазав ее и обсыпав мукой. Сверху посыпьте шоколадными чипсами и грецкими орехами. Выпекайте шоколадный торт с кабачками или цукини в духовке при температуре 170 градусов на протяжении 15-20 минут. Чтобы проверить готов ли наш торт необходимо воспользоваться деревянной шпажкой либо зубочисткой. Если она будет сухая, наш шоколадный торт с кабачками можно вынимать из духовки.

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