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Шоколадный торт из кабачков от Эктора Химинес-Браво

01.07.2021

Абсолютно все украинские хозяюшки обожают кабачки или цукини. Шеф-повар Эктор Хименес-Браво научит нас готовить удивительное блюдо из кабачков – это вкуснейший и очень необычный шоколадный торт!

шоколадный торт из кабачков

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2-3 шт.
  • Сахар – 1 стакан
  • Растительное масло – 1 стакан
  • Яйца – 2 шт.
  • Яблочный соус – 1 измельченное яблоко и 1 ст. л. лимонного сока
  • Ваниль – 1 ч. л.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Мука – 150 г
  • Разрыхлитель – 0,5 стакана
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Молоко – 0,5 стакана
  • Какао – 0,5 стакана
  • Шоколадные чипсы – 50 г
  • Обжаренный грецкий орех – для украшения

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Приготовление:

  1. В большой емкости взбейте сахар и масло в течении минуты. Добавьте яйца, яблочный соус и ваниль. Взбивайте еще минутку.
  2. Соедините муку, какао, разрыхлитель и соль, добавляйте постепенно к сахарной смеси с молоком. Не забывайте взбивать, чтобы ингредиенты смешались. После этого вмешайте кабачки или цукини.
  3. Переместите в форму для выпекания, смазав ее и обсыпав мукой. Сверху посыпьте шоколадными чипсами и грецкими орехами.
  4. Выпекайте шоколадный торт с кабачками или цукини в духовке при температуре 170 градусов на протяжении 15-20 минут.
  5. Чтобы проверить готов ли наш торт необходимо воспользоваться деревянной шпажкой либо зубочисткой. Если она будет сухая, наш шоколадный торт с кабачками можно вынимать из духовки.

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