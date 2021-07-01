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Шоколадний торт з кабачків від Ектора Хімінес-Браво

01.07.2021

Абсолютно всі українські господині обожнюють кабачки або цукіні. Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво навчить нас готувати дивовижне блюдо з кабачків це дуже смачний і дуже незвичайний шоколадний торт!  

шоколадный торт из кабачков

Інгредієнти:

  • Кабачки – 2-3 шт.  
  • Цукор – 1 стакан
  • Рослинна олія – ​​1 стакан
  • Яйця – 2 шт.  
  • Яблучний соус – 1 подрібнене яблуко і 1 ст.  л. лимонного соку
  • Ваніль – 1 ч. л.  
  • Сода – 1 ч. л.  
  • Борошно – 150 г
  • Розпушувач – 0,5 склянки
  • Сіль – 0,5 ч. л.  
  • Молоко – 0,5 склянки
  • Какао – 0,5 склянки
  • Шоколадні чіпси – 50 г
  • Обсмажений волоський горіх – для прикраси

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Приготування:

  1. У великій ємності збийте цукор і масло за хвилину. Додайте яйця, яблучний соус і ваніль. Збивайте ще хвилинку.  
  2. З’єднайте борошно, какао, розпушувач і сіль, додайте поступово до цукрової суміші з молоком. Не забувайте збивати, щоб інгредієнти змішалися. Після цього вмішайте кабачки або цукіні.  
  3. Перемістіть в форму для випікання, змастивши її і обсипавши борошном. Зверху посипте шоколадними чіпсами і волоськими горіхами.  
  4. Випікайте шоколадний торт з кабачками або цукіні в духовці при температурі 170 градусів протягом 15-20 хвилин.  
  5. Для перевірки чи готовий наш торт необхідно скористатися дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Якщо вона буде суха, наш шоколадний торт із кабачками можна виймати з духовки.

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