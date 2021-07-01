Абсолютно всі українські господині обожнюють кабачки або цукіні. Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво навчить нас готувати дивовижне блюдо з кабачків – це дуже смачний і дуже незвичайний шоколадний торт!

Інгредієнти:

Більше на тему: Голубці по-в’єтнамськи від Ектора Хіменес-Браво

Приготування:

У великій ємності збийте цукор і масло за хвилину. Додайте яйця, яблучний соус і ваніль. Збивайте ще хвилинку.

З’єднайте борошно, какао, розпушувач і сіль, додайте поступово до цукрової суміші з молоком. Не забувайте збивати, щоб інгредієнти змішалися. Після цього вмішайте кабачки або цукіні.

Перемістіть в форму для випікання, змастивши її і обсипавши борошном. Зверху посипте шоколадними чіпсами і волоськими горіхами.

Випікайте шоколадний торт з кабачками або цукіні в духовці при температурі 170 градусів протягом 15-20 хвилин.