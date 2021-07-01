Шоколадний торт з кабачків від Ектора Хімінес-Браво
01.07.2021
Абсолютно всі українські господині обожнюють кабачки або цукіні. Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво навчить нас готувати дивовижне блюдо з кабачків – це дуже смачний і дуже незвичайний шоколадний торт!
Інгредієнти:
- Кабачки – 2-3 шт.
- Цукор – 1 стакан
- Рослинна олія – 1 стакан
- Яйця – 2 шт.
- Яблучний соус – 1 подрібнене яблуко і 1 ст. л. лимонного соку
- Ваніль – 1 ч. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Борошно – 150 г
- Розпушувач – 0,5 склянки
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Молоко – 0,5 склянки
- Какао – 0,5 склянки
- Шоколадні чіпси – 50 г
- Обсмажений волоський горіх – для прикраси
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Приготування:
- У великій ємності збийте цукор і масло за хвилину. Додайте яйця, яблучний соус і ваніль. Збивайте ще хвилинку.
- З’єднайте борошно, какао, розпушувач і сіль, додайте поступово до цукрової суміші з молоком. Не забувайте збивати, щоб інгредієнти змішалися. Після цього вмішайте кабачки або цукіні.
- Перемістіть в форму для випікання, змастивши її і обсипавши борошном. Зверху посипте шоколадними чіпсами і волоськими горіхами.
- Випікайте шоколадний торт з кабачками або цукіні в духовці при температурі 170 градусів протягом 15-20 хвилин.
- Для перевірки чи готовий наш торт необхідно скористатися дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Якщо вона буде суха, наш шоколадний торт із кабачками можна виймати з духовки.
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