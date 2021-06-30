Ваши пяточки пересохли, стали шершавыми и неприятными на ощупь? Еще чуть-чуть и на них появятся трещины, которые будут кровоточить и болеть? Как лечить трещины на пятках с помощью компресса – в материале.

Ингредиенты:

Молодой кабачок – 100 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Манная крупа – 2 ст. л.

Больше по теме: Почему болят пятки и что с этим делать

Приготовление:

Молодой кабачок измельчить в пюре с помощью терки. Затем добавить оливковое масло, манную крупу. Затем влить сок лимона. Тщательно перемешать все ингредиенты. По консистенции смесь должна напоминать густую сметану. Если у вас получилась слишком жидкая смесь, можно добавить еще пол-ложечки манки.

Особенности применения:

Перед нанесением компресса для лучшего эффекта распарьте ступни в горячей воде. Если нет возможности – просто помойте теплой водой. Затем, получившееся средство намажьте на пищевую пленку и замотайте пяточки. Данный компресс держим 20 минут. После компресса используйте крем для ног, чтобы закрепить результат.

Больше по теме: Маникюр на короткие ногти на лето 2021: тренды

Video: Домашняя косметология: лечебный компресс от трещин на пятках Как лечить трещины на пятках? Эту неприятную проблему можно устранить с помощью компресса из 4 ингредиентов, который очень легко сделать дома. Как лечить трещины на пятках с помощью компресса - в материале