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Домашняя косметология: лечебный компресс от трещин на пятках

30.06.2021

Ваши пяточки пересохли, стали шершавыми и неприятными на ощупь? Еще чуть-чуть и на них появятся трещины, которые будут кровоточить и болеть? Как лечить трещины на пятках с помощью компресса – в материале.

Ингредиенты:

  • Молодой кабачок – 100 г
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Манная крупа – 2 ст. л.

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Приготовление:

  1. Молодой кабачок измельчить в пюре с помощью терки.
  2. Затем добавить оливковое масло, манную крупу. Затем влить сок лимона.
  3. Тщательно перемешать все ингредиенты.
  4. По консистенции смесь должна напоминать густую сметану. Если у вас получилась слишком жидкая смесь, можно добавить еще пол-ложечки манки.

Особенности применения:

  1. Перед нанесением компресса для лучшего эффекта распарьте ступни в горячей воде. Если нет возможности – просто помойте теплой водой.
  2. Затем, получившееся средство намажьте на пищевую пленку и замотайте пяточки. Данный компресс держим 20 минут.
  3. После компресса используйте крем для ног, чтобы закрепить результат.

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Video: Домашняя косметология: лечебный компресс от трещин на пятках

Как лечить трещины на пятках? Эту неприятную проблему можно устранить с помощью компресса из 4 ингредиентов, который очень легко сделать дома. Как лечить трещины на пятках с помощью компресса - в материале

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