Малиновые маски для лица от Лизы Глинской: летний уход
08.06.2021
Малиновые маски для лица уберегут нежную кожу от вредных солнечных лучей. Такие маски не только защитят, но и сделают кожу нежной и бархатистой. В нашем материале рецепты масок для лица из малины от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Лизы Глинской.
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Советы по использованию и хранению малиновой маски:
Маска для нормального типа кожи
Ингредиенты:
- малина – 2 ч. л.
- желток – 1 шт.
- гречневая мука – 2 ч. л.
Приготовление:
- Разотрите ягоды малины до состояния кашицы.
- Возьмите емкость и смешайте в ней 2 ложки кашицы малины, желток и гречневую муку.
- Смешивайте до однородного состояния.
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Маска для жирного типа кожи
Ингредиенты:
- малина – 2 ч. л.
- белок – 1 шт.
- овсяная мука – 1 ч. л.
Приготовление:
- Чтобы получить маску, нужно смешать перетертую малину, белок и овсяную муку до однородного состояния.
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Маска для сухого типа кожи
Ингредиенты:
- малина – 3 ч. л.
- сметана – 1 ч. л.
- гороховая мука – 1 ч. л.
Приготовление:
Процедура приготовления такая же.
- В небольшой емкости размешиваем перетертую малину, сметану и гороховую муку.
- Как только получится однородная масса – маска готова!
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Video: Малиновые маски для лица от Лизы Глинской: летний уход
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