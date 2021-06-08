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Малиновые маски для лица от Лизы Глинской: летний уход

08.06.2021

Малиновые маски для лица уберегут нежную кожу от вредных солнечных лучей. Такие маски не только защитят, но и сделают кожу нежной и бархатистой. В нашем материале рецепты масок для лица из малины от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Лизы Глинской
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Советы по использованию и хранению малиновой маски:

  1. Хранить маску желательно не дольше 2 дней.
  2. Наносить ее необходимо на очищенную кожу лица на 10–15 минут. Затем умыть лицо теплой водой.
  3. Делать процедуру необходимо 2–3 раза в неделю на протяжении 14 дней – и результат не заставит себя ждать!

Маска для нормального типа кожи

Ингредиенты:

  • малина – 2 ч. л.
  • желток – 1 шт.
  • гречневая мука – 2 ч. л.

Приготовление:

  1. Разотрите ягоды малины до состояния кашицы.
  2. Возьмите емкость и смешайте в ней 2 ложки кашицы малины, желток и гречневую муку.
  3. Смешивайте до однородного состояния.658406284

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Маска для жирного типа кожи

Ингредиенты:

  • малина – 2 ч. л.
  • белок – 1 шт.
  • овсяная мука – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Чтобы получить маску, нужно смешать перетертую малину, белок и овсяную муку до однородного состояния.

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Маска для сухого типа кожи

Ингредиенты:

  • малина – 3 ч. л.
  • сметана – 1 ч. л.
  • гороховая мука – 1 ч. л.

Приготовление:

Процедура приготовления такая же.

  1. В небольшой емкости размешиваем перетертую малину, сметану и гороховую муку.
  2. Как только получится однородная масса – маска готова!

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Video: Малиновые маски для лица от Лизы Глинской: летний уход

Малиновая маска для лица, которая защитит от солнца. Рецепты маски из малины для всех типов кожи. Как сделать маску из малины, читайте в материале

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