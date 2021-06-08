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Малинова маска для обличчя від Лізи Глінської: літній догляд

08.06.2021

Малинові маски для обличчя вбережуть ніжну шкіру від шкідливих сонячних променів. Такі маски не тільки захистять, але й зроблять шкіру ніжною і бархатистою. У нашому матеріалі рецепти масок із малини від судді «МастерШеф. Професіонали» Лізи Глінської.
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Поради щодо використання та зберігання малинової маски:

  1. Зберігати маску бажано не довше 2 днів.
  2. Наносити її необхідно на очищену шкіру обличчя на 10–15 хвилин. Потім умити обличчя теплою водою.
  3. Робити маску необхідно двічі або тричі на тиждень протягом 14 днів – і результат не забариться.

Маска для нормального типу шкіри

Інгредієнти:

  • малина – 2 ч. л.
  • жовток – 1 шт.
  • гречане борошно – 2 ч. л.

Приготування:

  1. Розітріть ягоди малини до стану кашки.
  2. Змішайте в невеликій посудині 2 ложки цієї кашки, жовток та гречане борошно.
  3. Розмішуйте до однорідного стану.
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Маска для жирного типу шкіри

Інгредієнти:

  • малина – 2 ч. л.
  • білок – 1 шт.
  • вівсяне борошно – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Щоб отримати маску, змішайте перетерту малину, білок і вівсяне борошно до однорідного стану.

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Маска для сухого типу шкіри

Інгредієнти:

  • малина – 3 ч. л.
  • сметана – 1 ч. л.
  • горохове борошно – 1 ч. л.

Приготування:

Процедура приготування така сама.

  1. У невеликій посудині розмішайте перетерту малину, сметану та горохове борошно.
  2. Щойно отримаєте однорідну масу – маска готова!

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Video: Малинова маска для обличчя від Лізи Глінської: літній догляд

Малинова маска для обличчя, яка захистить від сонця. Рецепти маски з малини для всіх типів шкіри. Як зробити маску з малини, читайте в матеріалі

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