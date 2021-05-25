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Как побороть одышку и похудеть? Тренировка от Аниты Луценко

25.05.2021

У вас бывало такое: поднялся по лестнице на один-два этажа или пробежался до остановки маршрутки, после чего одышка, а сердце буквально выпрыгивает из груди? Спортивный эксперт Анита Луценко рассказала, как тренировать сердечную мышцу и одновременно худеть. Читайте в материале.

дедушка в зале

Комплекс нужно выполнять ежедневно 15-20 минут – уже через 2 недели вы почувствуете результат и сможете без одышки подняться на высокий этаж, а через три недели – увидите результат на фигуре: минус 3 кг вам обеспечено.

Ветряная мельница

<Станьте ровно, пятки и носки вместе, руки опущены вдоль туловища, плечи развернуты. Делайте вращательные движения руками вперед-вверх-назад, постепенно увеличивая скорость движения до максимально возможной. Начинать нужно с 10 таких кругов, увеличивая их количество до 50. Цикл повторяется сначала в одну сторону, а затем в другую.

Циркуляция

Стоя в прежнем исходном положении, поднять руки на уровень плеч и развести их в стороны. Правая рука ударяет по левому плечу, левая — по правому, потом наоборот – сначала левая рука ударяет по правому плечу, потом правая по левому. После удара возвращаем руку в исходное положение, выставляя вперед грудную клетку. При отсутствии неприятных ощущений или болей в сердце попробуйте выполнить это упражнение более энергично – от 10 до 50 раз.

дедушка

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Вибрация ног

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены. Поднимите правую ногу на высоту 20 см от пола, сделайте короткий толчок вперед как можно резче – от пятки к носку, затем поменяйте ноги. Начинайте упражнение с 10 толчков на каждой ноге, со временем увеличивая до 50 повторов и более.

Для пальцев

Это упражнение для улучшения кровообращения в руках и пальцах. Стойте прямо, пятки и носки вместе, поднимите руки перед собой, грудь вперед. Сильно потрясите расслабленными кистями. Сделайте 15 энергичных встряхиваний обеими кистями, затем сильно сожмите руки в кулаки 15 раз, каждый раз разжимая и раздвигая пальцы как можно сильнее.

Для ног

Нужно лечь на спину, руки развести в стороны. Поднять прямую правую ногу, выдох. Вернуться в исходное положение, вдох. Проделать аналогичное движение левой ногой. Повторить от 4 до 8 раз. Упражнение способствует улучшению кровообращения в ногах и нижней части тела, препятствуют появлению варикозных узлов, укрепляет сосуды.

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