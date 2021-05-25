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Як побороти задишку і схуднути? Тренування від Аніти Луценко

25.05.2021

У вас бувало таке: піднявся по сходах на один-два поверхи або пробігся до зупинки маршрутки, після чого задишка, а серце буквально вистрибує з грудей? Спортивний експерт Аніта Луценко розповіла, як тренувати серцевий м’яз і одночасно худнути. Читайте в матеріалі.

дедушка в зале

Комплекс потрібно виконувати щодня 15-20 хвилин – уже через 2 тижні ви відчуєте результат і зможете без задишки піднятися на високий поверх, а через три тижні – побачите результат на фігурі: мінус 3 кг вам забезпечено.

Вітряк

Стати рівно, п’яти і шкарпетки разом, руки опущені уздовж тулуба, плечі розгорнені. Робіть обертальні рухи руками вперед-вгору-назад, поступово збільшуючи швидкість руху до максимально можливої. Починати потрібно з 10 таких кіл, збільшуючи їх кількість до 50. Цикл повторюється спочатку в одну сторону, а потім в іншу.

Циркуляція

Стоячи в колишньому початковому положенні, підняти руки на рівень плечей і розвести їх в сторони. Права рука ударяє по лівому плечу, ліва – по правому, потім навпаки – спочатку ліва рука ударяє по правому плечу, потім права по лівому. Після удару повертаємо руку в початкове положення, виставляючи вперед грудну клітку. При відсутності неприємних відчуттів або болів в серці спробуйте виконати цю вправу більш енергійно – від 10 до 50 разів.

дедушка

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Вібрація ніг

Встаньте прямо, ноги на ширині плечей, руки опущені. Підніміть праву ногу на висоту 20 см від підлоги, зробіть короткий поштовх вперед якомога різкіше – від п’яти до носка, потім поміняйте ноги. Починайте вправу з 10 поштовхів на кожній нозі, з часом збільшуючи до 50 повторів і більш.

Для пальців

Ця вправа для поліпшення кровообігу в руках і пальцях. Стійте прямо, п’яти і шкарпетки разом, підніміть руки перед собою, груди вперед. Сильно потрясіть розслабленими кистями. Зробіть 15 енергійних струшувань обома кистями, потім сильно стисніть руки в кулаки 15 разів, кожен раз розтуляючи і розсуваючи пальці якомога сильніше.

Для ніг

Потрібно лягти на спину, руки розвести в сторони. Підняти пряму праву ногу, видих. Повернутися в початкове положення, вдих. Виконати аналогічне рух лівою ногою. Повторити від 4 до 8 разів. Вправа сприяє поліпшенню кровообігу в ногах і нижній частині тіла, перешкоджають появі варикозних вузлів, зміцнює судини.

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