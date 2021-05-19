Десерт «Пеламуши» – это известное национальное блюдо Грузии. Готовится десерт всего из пяти ингредиентов, а его главной составляющей является виноградный сок. Узнайте рецепт простого и вкусного грузинского десерта в нашем материале!

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Ингредиенты:

виноградный сок сладких темных сортов – 300–500 мл

кукурузная мука из белых сортов кукурузы – 50 г

пшеничная мука – 50 г

ванильный сахар – 10 г

грецкие орехи – для декора

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Приготовление:

В сок добавить ванильный сахар. Смешать с кукурузной и пшеничной мукой. Размешать так, чтобы не было комочков, и просеять через сито. Варить массу на среднем огне до тех пор, пока она не загустеет. Когда масса станет тягучей, уменьшить огонь до минимума и продолжать варить еще примерно час. Разлить по формочкам (специальные для застывания в глиняной посуде) и оставить застывать. Кушать охлажденным, украшенным грецкими измельченными орехами.

Video: Грузинский десерт «Пеламуши»: рецепт приготовления Узнайте, как приготовить простой и вкусный грузинский десерт пеламуши. Рецепт пеламуши в нашем материале