Грузинский десерт «Пеламуши»: рецепт приготовления
19.05.2021
Десерт «Пеламуши» – это известное национальное блюдо Грузии. Готовится десерт всего из пяти ингредиентов, а его главной составляющей является виноградный сок. Узнайте рецепт простого и вкусного грузинского десерта в нашем материале!
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Ингредиенты:
- виноградный сок сладких темных сортов – 300–500 мл
- кукурузная мука из белых сортов кукурузы – 50 г
- пшеничная мука – 50 г
- ванильный сахар – 10 г
- грецкие орехи – для декора
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Приготовление:
- В сок добавить ванильный сахар.
- Смешать с кукурузной и пшеничной мукой. Размешать так, чтобы не было комочков, и просеять через сито.
- Варить массу на среднем огне до тех пор, пока она не загустеет. Когда масса станет тягучей, уменьшить огонь до минимума и продолжать варить еще примерно час.
- Разлить по формочкам (специальные для застывания в глиняной посуде) и оставить застывать.
- Кушать охлажденным, украшенным грецкими измельченными орехами.
Video: Грузинский десерт «Пеламуши»: рецепт приготовления
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