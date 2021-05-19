Грузинський десерт «Пеламуші»: рецепт приготування
19.05.2021
Десерт «Пеламуші» – це відома національна страва Грузії. Готується десерт всього із п’яти інгредієнтів, а його головною складовою є виноградний сік. Дізнайтеся рецепт простого та смачного грузинського десерту в нашому матеріалі!
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Інгредієнти:
- виноградний сік солодких темних сортів – 300–500 мл
- кукурудзяне борошно з білих сортів кукурудзи – 50 г
- пшеничне борошно – 50 г
- ванільний цукор – 10 г
- волоські горіхи – для декору
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Приготування:
- У сік додати ванільний цукор.
- Змішати з кукурудзяним і пшеничним борошном. Розмішати так, щоб не було грудочок, і просіяти через сито.
- Варити масу на середньому вогні доти, доки вона не загустіє. Коли маса стане тягучою, зменшити вогонь до мінімуму і продовжувати варити ще приблизно годину.
- Розлити по формах (спеціальні для застигання у глиняному посуді) і залишити застигати.
- Споживати охолодженим, прикрашеним волоськими подрібненими горіхами.
Video: Грузинський десерт «Пеламуші»: рецепт приготування
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