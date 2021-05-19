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Грузинський десерт «Пеламуші»: рецепт приготування

19.05.2021

Десерт «Пеламуші» – це відома національна страва Грузії. Готується десерт всього із п’яти інгредієнтів, а його головною складовою є виноградний сік. Дізнайтеся рецепт простого та смачного грузинського десерту в нашому матеріалі!

пеламуши

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Інгредієнти:

  • виноградний сік солодких темних сортів – 300–500 мл
  • кукурудзяне борошно з білих сортів кукурудзи – 50 г
  • пшеничне борошно – 50 г
  • ванільний цукор – 10 г
  • волоські горіхи – для декору

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Приготування:

  1. У сік додати ванільний цукор.
  2. Змішати з кукурудзяним і пшеничним борошном. Розмішати так, щоб не було грудочок, і просіяти через сито.
  3. Варити масу на середньому вогні доти, доки вона не загустіє. Коли маса стане тягучою, зменшити вогонь до мінімуму і продовжувати варити ще приблизно годину.
  4. Розлити по формах (спеціальні для застигання у глиняному посуді) і залишити застигати.
  5. Споживати охолодженим, прикрашеним волоськими подрібненими горіхами.

Video: Грузинський десерт «Пеламуші»: рецепт приготування

Дізнайтеся, як приготувати простий та смачний грузинський десерт пеламуші. Рецепт пеламуші в нашому матеріалі

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