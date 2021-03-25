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Психотипы мужчин: «хомяк», «тигр», «страус» или «бык»

25.03.2021

Какими чертами обладают представители того или иного психотипа и как ужиться с любым мужчиной, читайте в нашем материале.  

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Существует четыре основных психотипа мужчин: «хомяк», «тигр», «бык» и «страус». Каждому из них присущи свои индивидуальные черты. В частности, если с вами мужчина, который очень любит опрятность, имеет изысканный вкус, обожает творить своими руками, к тому же является большим романтиком, то его можно отнести к психотипу «хомяк». Чтобы пленить его сердце и удержать, женщине понадобится говорить все прямо, избегая намеков, быть покладистой, а также вести себя таким образом, чтобы ваши решения он принимал за свои.

Если ваш любимый обладает прекрасным чувством юмора, легко относится к решению проблем и не любит зацикливаться, то рядом с вами «страус». Лучшим решением будет приспосабливаться к нему, не настаивать на срочном поиске решения и наслаждаться его шутками. 

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Если же ваше сердце пленил человек-сюрприз, который обожает авантюры и имеет целеустремленный характер, то имейте в виду, что перед вами — «тигр». Этот психотип любит загадочность и никогда не откажется от флирта. Поэтому с ним следует быть осторожной и не раскрывать всех своих тайн до конца. 

И четвертый типаж — «бык». Он обожает свою семью и ставит ее на первое место. Этот человек способен простить все, кроме предательства. Чтобы пленить его сердце, понадобится очень хорошо готовить и никогда не спорить с ним, когда он находится в плохом настроении.

Но к какому психотипу ни относился бы ваш избранник, помните: с любовью возможно все!

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