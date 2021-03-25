Які риси відрізняють представників того чи іншого типу та як ужитися з будь-яким чоловіком, читайте у нашому матеріалі.

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Є чотири основні психотипи чоловіків: «хом’як», «тигр», «бик» і «страус». Кожному з них властиві свої індивідуальні риси. Зокрема, якщо поряд із вами чоловік, який украй полюбляє охайність, має витончений смак, обожнює творити своїми руками, до того ж є великим романтиком, то такого можна віднести до психотипу «хом’як». Аби припасти йому до серця та втримати біля себе, жінці доведеться говорити все напряму, уникаючи натяків, бути поступливою, а також чинити так, щоб ваші рішення він вважав за свої.

Коли ваш коханий має прекрасне почуття гумору, легко ставиться до вирішення проблем і не любить зациклюватися, то поруч із вами «страус». Найкращим рішенням буде пристосовуватися до нього, не наполягати на терміновому пошуку рішень та полюбляти його жарти.

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Якщо ж ваше серце полонив чоловік-сюрприз, який обожнює авантюри та має цілеспрямований характер, то майте на увазі, біля вас — «тигр». Цей психотип полюбляє загадковість і ніколи не відмовиться від флірту. Тож із ним варто бути обережною і не розкривати всіх своїх таємниць до кінця.

І четвертий типаж — «бик». Він обожнює свою родину та ставить її на перше місце. Цей чоловік здатен пробачити усе, окрім зради. Аби полонити його серце, доведеться дуже добре готувати та ніколи не сперечатися з ним, коли він перебуває у поганому настрої.

Та до якого психотипу не належав би ваш обранець, пам’ятайте: з коханням можливо все!