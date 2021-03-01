Ваш коханий цікавиться попередніми стосунками, а ви не знаєте, як йому розповісти? Наші експерти Катерина Абдалова, Світлана Вольнова та Аліна Паш в минулому теж стикнулися з такою проблемою. І сьогодні вони діляться своїм досвідом. Вчимося на чужих помилках! А також сюрприз: думка експертів із таємної кімнати – Григорія Єрмоліна, Богдана Юсипчука та Мікаеля Арояна. Що ж думають чоловіки?

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Запитання № 1. Скільки чоловіків у тебе було до мене?

Найкращою відповіддю на це запитання буде приблизно така: «Всі мої колишні коханці не мають жодного значення, адже зараз я з тобою! І ти найкращий для мене!». Ставлячи таке інтимне запитання, чоловіки рідко хочуть почути правду. Так, їм цікаво. Але ця правда ні до чого. Підсвідомо хочеться почути тільки одне: «Ти найкращий і найдорожчий для мене. А те, що було, – вже неважливо».

Запитання № 2. Чому ти розлучилася з колишнім?

Ставлячи це запитання, чоловіки хочуть переконатися, що з минулими стосунками давним-давно покінчено. Не потрібно вдаватися в подробиці. Говорити погано про колишнього – табу! Найкраща відповідь – відповідь без конкретики: «Не підійшли один одному і відпустили» або «Не зійшлися характерами».

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Питання № 3. За що ти його любила?

Перше, що не потрібно робити, – це нахвалювати колишнього. Хлопець може почати порівнювати себе з ним, комплексувати, думати, що він гірший. А це неминучий крах стосунків. На думку чоловіків, наймудрішою відповіддю буде така: «Кохання не вимагає причин! Просто любила і все! Але це було ДО ТЕБЕ!». Саме так на це запитання відповіла дружина Мікаеля Арояна. А її він дуже кохає та пишається їхнім міцним шлюбом.

Video: Як розповісти про минуле, щоб не зруйнувати нові стосунки? Ваш коханий просить розповісти про попередні стосунки, а ви не знаєте, як правильно розповісти? Наші експерти вам допоможуть! Подробиці в матеріалі