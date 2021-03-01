Ваш любимый спрашивает о предыдущих отношениях, а вы не знаете, как ему рассказать об этом? Наши эксперты Екатерина Абдалова, Светлана Вольнова и Алина Паш однажды столкнулись с такой проблемой. И сегодня они делятся своим опытом. Учимся на чужих ошибках! А также сюрприз: мнение экспертов из тайной комнаты — Гриши Ермолина, Богдана Юсипчука и Микаэля Арояна. Что же об этом думают мужчины?

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Вопрос № 1. Сколько мужчин у тебя было до меня?

Лучшим ответом на этот вопрос будет примерно такой: «Все мои бывшие любовники не имеют никакого значения, ведь сейчас я с тобой! И ты лучше всех!». Задавая такой интимный вопрос, мужчины редко хотят услышать правду. Да, им любопытно. Но эта правда ни к чему. Подсознательно хочется услышать только одно: «Ты самый лучший и дорогой для меня. А то что было – уже неважно».

Вопрос № 2. Почему ты рассталась с бывшим?

Задавая этот вопрос, мужчины хотят убедиться, что с прошлыми отношениями давным-давно покончено. Не нужно удаваться в подробности. Говорить плохо о бывшем – табу! Лучший ответ – ответ без конкретики: «Не подошли друг другу и отпустили» или «Не сошлись характерами».

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Вопрос № 3. За что ты его любила?

Первое, что не нужно делать, – это нахваливать бывшего. Парень может начать сравнивать себя с ним, комплексовать, думать, что он хуже. А это неминуемый крах отношений. По мнению мужчин, самым мудрым ответом будет такой: «Любовь не требует причин! Просто любила и все! Но это было ДО ТЕБЯ!». Именно так на этот вопрос ответила жена Микаэля Арояна. А свою жену он очень любит и гордится их крепким браком.

Video: Как рассказать о прошлом, чтобы не разрушить новые отношения? Ваш молодой человек просит рассказать о предыдущих отношениях, а вы не знаете, как правильно ответить? Наши эксперты вам помогут! Подробности в материале