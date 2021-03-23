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Как перестать есть на ночь: советы от участника «Зважені та щасливі»

23.03.2021

Хотите избавиться от привычки переедать на ночь? Участник шоу «Зважені та щасливі» и «Хата на тата» Роман Яремко знает, как это сделать! Сегодня в студии «Все буде добре» он раскроет секреты, как перестать есть на ночь, а главное, не переедать. Подробности в материале.

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Надя Матвеева провела опрос на тему проблем после похудения. Самыми популярными слабостями, которые приводят к возвращению лишнего веса, являются:

1 место переедание во время застолья;

2-е тяга к сладкому;

3-е лень заниматься спортом;

4-е ночные перекусы.

Секреты борьбы с четвертой вредной привычкой раскрывает финалист шоу «Зважені та щасливі» Роман Яремко.

Секрет № 1

Перед сном нужно съедать 20 г сыра (моцарелла, твердый, сулугуни) или выпивать стакан свежего молока. Молочная продукция на ночь позволяет организму тратить больше энергии, не перегружая желудок.

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Секрет № 2

Не стоит вечером употреблять блюда, богатые на специи. Они раздражают вкусовые рецепторы и усиливают аппетит. Лучше съесть орешки, сухофрукты, йогурт, хлебцы или вареные яйца.

Секрет № 3

Обязательно добавьте в свой рацион следующие продукты: зеленый чай, теплое молоко и грейпфрут. Они снижают уровень инсулина, а это притупляет аппетит. Молоко лучше пить вечером, а чай (1-2 чашки) и грейпфрут (1 шт.) есть утром или в первой половине дня.

Несколько советов напоследок:

  1. Питайтесь строго по часам.
  2. Ложитесь спать не позднее 22.00–23.00. Сон должен длиться не менее шести часов.
  3. Гуляйте перед сном на свежем воздухе 20–30 мин. Хорошее время для прогулки: 20.00.
  4. Раз в неделю позволяйте себе есть все, что захотите. Лучшим днем ​​для этого будет суббота. Ведь в воскресенье вы сможете с легкостью вернуться к обычному режиму.

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Больше интересных подробностей, а также универсальный комплекс упражнений для похудения смотрите в нашем видео!

Video: Как перестать есть на ночь: советы от участника «Зважені та щасливі»

Не знаете, как перестать есть на ночь? Участник Зважені та щасливі знает эксклюзивные и эффективные советы, как перестать есть на ночь. Читайте материал

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