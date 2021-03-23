Как перестать есть на ночь: советы от участника «Зважені та щасливі»
Хотите избавиться от привычки переедать на ночь? Участник шоу «Зважені та щасливі» и «Хата на тата» Роман Яремко знает, как это сделать! Сегодня в студии «Все буде добре» он раскроет секреты, как перестать есть на ночь, а главное, не переедать. Подробности в материале.
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Надя Матвеева провела опрос на тему проблем после похудения. Самыми популярными слабостями, которые приводят к возвращению лишнего веса, являются:
1 место – переедание во время застолья;
2-е – тяга к сладкому;
3-е – лень заниматься спортом;
4-е – ночные перекусы.
Секреты борьбы с четвертой вредной привычкой раскрывает финалист шоу «Зважені та щасливі» Роман Яремко.
Секрет № 1
Перед сном нужно съедать 20 г сыра (моцарелла, твердый, сулугуни) или выпивать стакан свежего молока. Молочная продукция на ночь позволяет организму тратить больше энергии, не перегружая желудок.
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Секрет № 2
Не стоит вечером употреблять блюда, богатые на специи. Они раздражают вкусовые рецепторы и усиливают аппетит. Лучше съесть орешки, сухофрукты, йогурт, хлебцы или вареные яйца.
Секрет № 3
Обязательно добавьте в свой рацион следующие продукты: зеленый чай, теплое молоко и грейпфрут. Они снижают уровень инсулина, а это притупляет аппетит. Молоко лучше пить вечером, а чай (1-2 чашки) и грейпфрут (1 шт.) есть утром или в первой половине дня.
Несколько советов напоследок:
- Питайтесь строго по часам.
- Ложитесь спать не позднее 22.00–23.00. Сон должен длиться не менее шести часов.
- Гуляйте перед сном на свежем воздухе 20–30 мин. Хорошее время для прогулки: 20.00.
- Раз в неделю позволяйте себе есть все, что захотите. Лучшим днем для этого будет суббота. Ведь в воскресенье вы сможете с легкостью вернуться к обычному режиму.
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