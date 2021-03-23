Хотите избавиться от привычки переедать на ночь? Участник шоу «Зважені та щасливі» и «Хата на тата» Роман Яремко знает, как это сделать! Сегодня в студии «Все буде добре» он раскроет секреты, как перестать есть на ночь, а главное, не переедать. Подробности в материале.

Больше по теме: Японская диета на 14 дней: меню на каждый день

Надя Матвеева провела опрос на тему проблем после похудения. Самыми популярными слабостями, которые приводят к возвращению лишнего веса, являются:

1 место – переедание во время застолья;

2-е – тяга к сладкому;

3-е – лень заниматься спортом;

4-е – ночные перекусы.

Секреты борьбы с четвертой вредной привычкой раскрывает финалист шоу «Зважені та щасливі» Роман Яремко.

Секрет № 1

Перед сном нужно съедать 20 г сыра (моцарелла, твердый, сулугуни) или выпивать стакан свежего молока. Молочная продукция на ночь позволяет организму тратить больше энергии, не перегружая желудок.

Больше по теме: Суп-пюре для похудения: кушайте и избавляйтесь от килограммов

Секрет № 2

Не стоит вечером употреблять блюда, богатые на специи. Они раздражают вкусовые рецепторы и усиливают аппетит. Лучше съесть орешки, сухофрукты, йогурт, хлебцы или вареные яйца.

Секрет № 3

Обязательно добавьте в свой рацион следующие продукты: зеленый чай, теплое молоко и грейпфрут. Они снижают уровень инсулина, а это притупляет аппетит. Молоко лучше пить вечером, а чай (1-2 чашки) и грейпфрут (1 шт.) есть утром или в первой половине дня.

Несколько советов напоследок:

Питайтесь строго по часам. Ложитесь спать не позднее 22.00–23.00. Сон должен длиться не менее шести часов. Гуляйте перед сном на свежем воздухе 20–30 мин. Хорошее время для прогулки: 20.00. Раз в неделю позволяйте себе есть все, что захотите. Лучшим днем ​​для этого будет суббота. Ведь в воскресенье вы сможете с легкостью вернуться к обычному режиму.

Больше по теме: Похудение с помощью соды — чего стоит ожидать?



Больше интересных подробностей, а также универсальный комплекс упражнений для похудения смотрите в нашем видео!

Video: Как перестать есть на ночь: советы от участника «Зважені та щасливі» Не знаете, как перестать есть на ночь? Участник Зважені та щасливі знает эксклюзивные и эффективные советы, как перестать есть на ночь. Читайте материал