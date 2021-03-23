Як перестати їсти на ніч: поради від учасника «Зважені та щасливі»
Хочете позбутися звички переїдати на ніч? Учасник шоу «Зважені та щасливі» та «Хата на тата» Роман Яремко знає, як це зробити! Сьогодні в студії «Все буде добре» він розкриє секрети, як перестати їсти на ніч, а головне, не переїдати. Подробиці в матеріалі.
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Надя Матвєєва провела опитування на тему проблем після схуднення. Найпопулярнішими слабкостями, які призводять до повернення зайвої ваги, є:
1 місце – переїдання під час застілля;
2-ге – тяга до солодкого;
3-тє – ліньки займатися спортом;
4-те – нічні перекуси.
Секрети боротьби з четвертою шкідливою звичкою розкриває фіналіст шоу «Зважені та щасливі» Роман Яремко.
Секрет № 1
Перед сном потрібно з`їдати 20 г сиру (моцарела, твердий, сулугуні) або випивати склянку свіжого молока. Молочна продукція на ніч дозволяє організму витрачати більше енергії, не перевантажуючи шлунок.
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Секрет № 2
Не варто увечері вживати страви, багаті на спеції. Вони подразнюють смакові рецептори та підсилюють апетит. Краще з`їжте горішки, сухофрукти, йогурт, хлібці або варені яйця.
Секрет № 3
Обов’язково додайте в свій раціон такі продукти: зелений чай, тепле молоко та грейпфрут. Вони знижують рівень інсуліну, таким чином притупляючи апетит. Молоко краще пити ввечері, а чай (1–2 чашки) і грейпфрут (1 шт.) їсти зранку або в першій половині дня.
Декілька порад наостанок:
- Харчуйтеся суворо по годинах.
- Лягайте спасти не пізніше 22.00–23.00. Тривалість сну має бути не менше 6 годин.
- Гуляйте перед сном на свіжому повітрі 20–30 хв. Хороший час для прогулянки: 20.00.
- Раз на тиждень дозволяйте собі їсти все, що заманеться. Найкращим днем для цього буде субота. Адже в неділю ви зможете з легкістю повернутись до звичайного режиму.
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