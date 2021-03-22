Кулинарный эксперт Лиза Глинская показывает, как приготовить оригинальный десерт – 3D-цветы из желе! Не бойтесь, вам не придется для этого покупать букеты и заставлять родных и близких их есть, ведь эти удивительные цветы в желе на самом деле десерт: желейный торт с 3D-цветами!

Ингредиенты:

Желатин – 25 г

Вода – 1 ст.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Молоко – 1 ст.

Морковный сок – 0,5 ст.

Свёкольный сок – 0,5 ст.

Сок шпината – 0,5 ст.

Приготовление:

Замочите желатин. Молоко поставьте на огонь, добавьте сахар и ванильный сахар. Доведите до кипения. В слегка остывшее молоко введите разбухший желатин и мешайте до его растворения. Разделите молочную смесь на 4 части, окрасьте вишневым, шпинатным, апельсиновым соками и какао. Розу делайте с помощью ложек разных размеров и шприца. Вводите ложку в желе, немножко ее отслоняете и вводите краску шприцом. Серединку подсолнуха делаете, вводя шприц с краской в желе. Для листиков вводите нож, немного его отслоняете, наполняете краской со шприца. Миску с готовым рисунком отправляете на полчаса в холодильник. Чтобы выложить желе на тарелку, опустите миску с готовым желе на несколько секунд в горячую воду и переверните на тарелку.

Video: Цветы из желе: рецепт от Лизы Глинской Красивые цветы в желе: рецепт оригинального и красивого десерта от Лизы Глинской. Как приготовить желейный торт с 3D цветами в желе, читайте в материале