Цветы из желе: рецепт от Лизы Глинской
22.03.2021
Кулинарный эксперт Лиза Глинская показывает, как приготовить оригинальный десерт – 3D-цветы из желе! Не бойтесь, вам не придется для этого покупать букеты и заставлять родных и близких их есть, ведь эти удивительные цветы в желе на самом деле десерт: желейный торт с 3D-цветами!
Ингредиенты:
- Желатин – 25 г
- Вода – 1 ст.
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Молоко – 1 ст.
- Морковный сок – 0,5 ст.
- Свёкольный сок – 0,5 ст.
- Сок шпината – 0,5 ст.
Приготовление:
- Замочите желатин. Молоко поставьте на огонь, добавьте сахар и ванильный сахар. Доведите до кипения.
- В слегка остывшее молоко введите разбухший желатин и мешайте до его растворения.
- Разделите молочную смесь на 4 части, окрасьте вишневым, шпинатным, апельсиновым соками и какао.
- Розу делайте с помощью ложек разных размеров и шприца. Вводите ложку в желе, немножко ее отслоняете и вводите краску шприцом.
- Серединку подсолнуха делаете, вводя шприц с краской в желе. Для листиков вводите нож, немного его отслоняете, наполняете краской со шприца.
- Миску с готовым рисунком отправляете на полчаса в холодильник.
- Чтобы выложить желе на тарелку, опустите миску с готовым желе на несколько секунд в горячую воду и переверните на тарелку.
Video: Цветы из желе: рецепт от Лизы Глинской
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