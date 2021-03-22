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Цветы из желе: рецепт от Лизы Глинской

22.03.2021

Кулинарный эксперт Лиза Глинская показывает, как приготовить оригинальный десерт – 3D-цветы из желе! Не бойтесь, вам не придется для этого покупать букеты и заставлять родных и близких их есть, ведь эти удивительные цветы в желе на самом деле десерт: желейный торт с 3D-цветами!

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Ингредиенты:

  • Желатин – 25 г
  • Вода – 1 ст.
  • Лимонный сок – 1 ч. л.
  • Молоко – 1 ст.
  • Морковный сок – 0,5 ст.
  • Свёкольный сок – 0,5 ст.
  • Сок шпината – 0,5 ст.

Приготовление:

  1. Замочите желатин. Молоко поставьте на огонь, добавьте сахар и ванильный сахар. Доведите до кипения.
  2. В слегка остывшее молоко введите разбухший желатин и мешайте до его растворения.
  3. Разделите молочную смесь на 4 части, окрасьте вишневым, шпинатным, апельсиновым соками и какао.
  4. Розу делайте с помощью ложек разных размеров и шприца. Вводите ложку в желе, немножко ее отслоняете и вводите краску шприцом.
  5. Серединку подсолнуха делаете, вводя шприц с краской в желе. Для листиков вводите нож, немного его отслоняете, наполняете краской со шприца.
  6. Миску с готовым рисунком отправляете на полчаса в холодильник.
  7. Чтобы выложить желе на тарелку, опустите миску с готовым желе на несколько секунд в горячую воду и переверните на тарелку.

Video: Цветы из желе: рецепт от Лизы Глинской

Красивые цветы в желе: рецепт оригинального и красивого десерта от Лизы Глинской. Как приготовить желейный торт с 3D цветами в желе, читайте в материале

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