Квіти з желе: рецепт від Лізи Глинської
22.03.2021
Кулінарний експерт Ліза Глинська показує, як приготувати оригінальний десерт – 3D-квіти з желе! Не бійтеся, вам не доведеться для цього купувати букети і змушувати рідних і близьких їх є, адже ці дивовижні квіти в желе насправді десерт: желейний торт з 3D-квітами!
Інгредієнти:
- Желатин – 25 г
- Вода – 1 ст.
- Лимонний сік – 1 ч. л.
- Молоко – 1 ст.
- Морквяний сік – 0,5 ст.
- Буряковий сік – 0,5 ст.
- Сік шпинату – 0,5 ст.
Приготування:
- Замочіть желатин. Молоко поставте на вогонь, додайте цукор і ванільний цукор. Доведіть до кипіння.
- У злегка остигле молоко введіть набряклий желатин і помішуйте до його розчинення.
- Розділіть молочну суміш на 4 частини, пофарбуйте вишневим, шпинатним, апельсиновим соками і какао.
- Розу робіть за допомогою ложок різних розмірів і шприца. Встромляйте ложку у желе, трошки її відводите і вприскуєте фарбу за допомогою шприця.
- Серединку соняшника робите, встромляючи шприць з фарбою у желе. Для листочків встромляєте ніж, трохи його відводите, наповнюєте фарбою зі шприця.
- Миску з готовим малюнком відправляєте на півгодини у холодильник.
- Щоб викласти желе на тарілку, опустіть миску з готовим желе на кілька секунд в гарячу воду і переверніть на тарілку.
Video: Квіти з желе: рецепт від Лізи Глинської
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