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Квіти з желе: рецепт від Лізи Глинської

22.03.2021

Кулінарний експерт Ліза Глинська показує, як приготувати оригінальний десерт – 3D-квіти з желе! Не бійтеся, вам не доведеться для цього купувати букети і змушувати рідних і близьких їх є, адже ці дивовижні квіти в желе насправді десерт: желейний торт з 3D-квітами!

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Інгредієнти:

  • Желатин – 25 г
  • Вода – 1 ст.
  • Лимонний сік – 1 ч. л.
  • Молоко – 1 ст.
  • Морквяний сік – 0,5 ст.
  • Буряковий сік – 0,5 ст.
  • Сік шпинату – 0,5 ст.

Приготування:

  1. Замочіть желатин. Молоко поставте на вогонь, додайте цукор і ванільний цукор. Доведіть до кипіння.
  2. У злегка остигле молоко введіть набряклий желатин і помішуйте до його розчинення.
  3. Розділіть молочну суміш на 4 частини, пофарбуйте вишневим, шпинатним, апельсиновим соками і какао.
  4. Розу робіть за допомогою ложок різних розмірів і шприца. Встромляйте ложку у желе, трошки її відводите і вприскуєте фарбу за допомогою шприця.
  5. Серединку соняшника робите, встромляючи шприць з фарбою у желе. Для листочків встромляєте ніж, трохи його відводите, наповнюєте фарбою зі шприця.
  6. Миску з готовим малюнком відправляєте на півгодини у холодильник.
  7. Щоб викласти желе на тарілку, опустіть миску з готовим желе на кілька секунд в гарячу воду і переверніть на тарілку.

Video: Квіти з желе: рецепт від Лізи Глинської

Красиві квіти в желе: рецепт оригінального і красивого десерту від Лізи Глинської. Як приготувати желейний торт з 3D квітами в желе, читайте в матеріалі

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