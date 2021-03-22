Кулінарний експерт Ліза Глинська показує, як приготувати оригінальний десерт – 3D-квіти з желе! Не бійтеся, вам не доведеться для цього купувати букети і змушувати рідних і близьких їх є, адже ці дивовижні квіти в желе насправді десерт: желейний торт з 3D-квітами!

Інгредієнти:

Желатин – 25 г

Вода – 1 ст.

Лимонний сік – 1 ч. л.

Молоко – 1 ст.

Морквяний сік – 0,5 ст.

Буряковий сік – 0,5 ст.

Сік шпинату – 0,5 ст.

Приготування:

Замочіть желатин. Молоко поставте на вогонь, додайте цукор і ванільний цукор. Доведіть до кипіння. У злегка остигле молоко введіть набряклий желатин і помішуйте до його розчинення. Розділіть молочну суміш на 4 частини, пофарбуйте вишневим, шпинатним, апельсиновим соками і какао. Розу робіть за допомогою ложок різних розмірів і шприца. Встромляйте ложку у желе, трошки її відводите і вприскуєте фарбу за допомогою шприця. Серединку соняшника робите, встромляючи шприць з фарбою у желе. Для листочків встромляєте ніж, трохи його відводите, наповнюєте фарбою зі шприця. Миску з готовим малюнком відправляєте на півгодини у холодильник. Щоб викласти желе на тарілку, опустіть миску з готовим желе на кілька секунд в гарячу воду і переверніть на тарілку.

Video: Квіти з желе: рецепт від Лізи Глинської Красиві квіти в желе: рецепт оригінального і красивого десерту від Лізи Глинської. Як приготувати желейний торт з 3D квітами в желе, читайте в матеріалі