«Суп хорошей жены» с рисом и гранатовым соком от Ольги Сумской
19.03.2021
Любимый мужчина не хочет есть ваш суп? Многие сталкиваются с этой проблемой! Но вы не отчаивайтесь! Актриса и прекрасная хозяйка Ольга Сумская раскрыла секрет приготовления «Супа хорошей жены», перед которым он точно не устоит и исполнит любое ваше желание.
Ингредиенты:
- Копчёные рёбрышки – 300 г
- Мясной бульон – 1, 5 л
- Фасоль в томатном соусе – 500 мл
- Гранатовый сок – 150 мл
- Рис белый круглозернистый – 120 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок чищеный – 1 зуб.
- Кинза – 1 пучок
- Острый стручковый перец – 1 шт.
- Масло – 3 ст. л.
- Чёрный молотый перец
- Соль
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Приготовление:
- Налить на сковородку масло, насыпать в неё нарезанный репчатый лук. Когда он начнет карамелизироваться, добавить в сковородку замоченный рис.
- Тушить до полуготовности, залить гранатовым соком так, чтобы он только покрыл рис. Подождать, пока сок утушится вдвое.
- Поставить на плиту готовый и процеженный бульон из копчёных ребрышек и довести до кипения.
- Высыпать рис со сковородки в кипящий бульон и довести до кипения. Добавить консервированную фасоль в томатном соку и готовить еще 10-15 минут.
- Нарезать кинзу, чеснок, острый стручковый перец по вкусу и засыпать всё это в кастрюлю. Посолить, поперчить и выключить плиту.
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Video: «Суп хорошей жены» с рисом и гранатовым соком от Ольги Сумской
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