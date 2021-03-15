Хотите полакомиться полезным домашним печеньем из простых ингредиентов? Предлагаем вашему вниманию классическое овсяное печенье. Читайте пошаговый рецепт в нашем материале.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла или маргарина

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Способ приготовления:

Блендером взбиваем размягченную растительно-сливочную смесь с сахаром. Продолжая взбивать, добавляем поочередно яйца и замешиваем до однородной массы.

Овсяные хлопья соединяем с мукой и добавляем приготовленную ранее смесь. Замешиваем тесто.

Прогреваем духовку до 180 градусов и выкладываем на противень пергамент для запекания, смазанный растительно-сливочной смесью.

Из нашего теста делаем шарики размером с грецкий орех и выкладываем на противень.