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Овсяное печенье из хлопьев: рецепт пошагово

15.03.2021

Хотите полакомиться полезным домашним печеньем из простых ингредиентов? Предлагаем вашему вниманию классическое овсяное печенье. Читайте пошаговый рецепт в нашем материале.  

овсяное печенье

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла или маргарина
  • 3/4 ст. сахара
  • щепотка соли
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 2 куриных яйца
  • 2 ст. овсяных хлопьев
  • 1 ст. л. муки  
  • 2 банана
  • 100 г шоколадных дропсов
  • 150 г цукатов (сухофруктов)  

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Способ приготовления:

  1. Блендером взбиваем размягченную растительно-сливочную смесь с сахаром.  Продолжая взбивать, добавляем поочередно яйца и замешиваем до однородной массы.  
  2. Овсяные хлопья соединяем с мукой и добавляем приготовленную ранее смесь.  Замешиваем тесто.
  3. Прогреваем духовку до 180 градусов и выкладываем на противень пергамент для запекания, смазанный растительно-сливочной смесью.  
  4. Из нашего теста делаем шарики размером с грецкий орех и выкладываем на противень.  
  5. Легоконько приплющиваем шарики и выпекаем 5 минут.  

Video: Овсяное печенье из хлопьев: рецепт пошагово

Хотите приготовить овсяное печенье? Все буде добре делится классическим рецептом овсяного печенья из хлопьев, которое легко и быстро можно приготовить дома

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