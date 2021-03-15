Овсяное печенье из хлопьев: рецепт пошагово
15.03.2021
Хотите полакомиться полезным домашним печеньем из простых ингредиентов? Предлагаем вашему вниманию классическое овсяное печенье. Читайте пошаговый рецепт в нашем материале.
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла или маргарина
- 3/4 ст. сахара
- щепотка соли
- 1 пакетик ванильного сахара
- 2 куриных яйца
- 2 ст. овсяных хлопьев
- 1 ст. л. муки
- 2 банана
- 100 г шоколадных дропсов
- 150 г цукатов (сухофруктов)
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Способ приготовления:
- Блендером взбиваем размягченную растительно-сливочную смесь с сахаром. Продолжая взбивать, добавляем поочередно яйца и замешиваем до однородной массы.
- Овсяные хлопья соединяем с мукой и добавляем приготовленную ранее смесь. Замешиваем тесто.
- Прогреваем духовку до 180 градусов и выкладываем на противень пергамент для запекания, смазанный растительно-сливочной смесью.
- Из нашего теста делаем шарики размером с грецкий орех и выкладываем на противень.
- Легоконько приплющиваем шарики и выпекаем 5 минут.
Video: Овсяное печенье из хлопьев: рецепт пошагово
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