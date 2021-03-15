Вівсяне печиво з пластівців: рецепт покроково
15.03.2021
Хочете поласувати корисним домашнім печивом із простих інгредієнтів? Пропонуємо вашій увазі класичне вівсяне печиво. Читайте покроковий рецепт у нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- 100 г вершкового масла або маргарина
- 3/4 ст. цукру
- дрібка солі
- 1 пакетик ванільного цукру
- 2 курячих яйця
- 2 ст. вівсяних пластівців
- 1 ст. л. борошна
- 2 банана
- 100 г шоколадних дропсів
- 150 г цукатів (сухофруктів)
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Спосіб приготування:
- Блендером збиваємо розм’якшену рослинно-вершкову суміш із цукром.
- Продовжуючи збивати, додаємо по черзі яйця та домішуємо до однорідної маси.
- Вівсяні пластівці змішуємо з борошном та додаємо приготовану раніше суміш.
- Замішуємо тісто.
- Прогріваємо піч до 180 градусів та викладаємо на деко пергамент для запікання, змащений рослинно-вершковою сумішю.
- Із нашого тіста робимо кульки розміром із волоський горіх та викладаємо на деко.
- Злегка розплющуємо кульки та випікаємо 5 хвилин.
Video: Вівсяне печиво з пластівців: рецепт покроково
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