Хочете поласувати корисним домашнім печивом із простих інгредієнтів? Пропонуємо вашій увазі класичне вівсяне печиво. Читайте покроковий рецепт у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

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Спосіб приготування:

Із нашого тіста робимо кульки розміром із волоський горіх та викладаємо на деко.

Прогріваємо піч до 180 градусів та викладаємо на деко пергамент для запікання, змащений рослинно-вершковою сумішю.

Вівсяні пластівці змішуємо з борошном та додаємо приготовану раніше суміш.

Продовжуючи збивати, додаємо по черзі яйця та домішуємо до однорідної маси.

Video: Вівсяне печиво з пластівців: рецепт покроково

Хочете приготувати вівсяне печиво? Все буде добре ділиться класичним рецептом вівсяного печива з пластівців, яке легко і швидко можна приготувати вдома