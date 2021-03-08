Скоро наступит Масленица 2021 года, и вместе с тем время вкусных блинов! Мама психолога и телеведущей Натальи Холоденко рассказала, как готовить кукурузные блины с творожной начинкой. Пошаговый рецепт найдете в материале.

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Ингредиенты:

Мука кукурузная – 1 стакан

Ряженка – 1 стакан

Сода – щепотка

Соль – ½ ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Молоко – 1 стакан

Масло кукурузное – 2–3 ст. л.

Яйцо – 2 шт.

Начинка: 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, 300 г творога, пучок укропа, соль, перец, растительное масло – 3 ст. л, сыр – 100 г

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Приготовление:

Смешать муку, ряженку, сахар, соль. Тщательно перемешать. Молоко нагреть. Яйца немного взбить, тонкой струйкой влить горячее молоко, продолжая взбивать. В тесто добавить соду. Затем влить яично-молочную смесь, масло и перемешать. Для начинки: мелко нарезать укроп и чеснок. Яйцо взбить. В творог добавить яйцо, чеснок, укроп, соль, перец по вкусу. Перемешать, чтобы получилась кремообразная начинка. Печь блины обычным способом до золотистого цвета.

Секрет: чтобы начинка ложилась ровно, нужно заворачивать её в ещё тёплые блины. Блины выложить в форму, полить растительным маслом с чесноком, посыпать тёртым сыром. Запекать 10 минут при температуре 180 градусов.

Video: Кукурузные блины с творожной начинкой по рецепту мамы Натальи Холоденко Как приготовить кукурузные блины к Масленице 2021 – рецепт кукурузных блинов от мамы Наталии Холоденко