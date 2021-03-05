Блины в технике Pancake Art: рецепт-намек
05.03.2021
Хотите получить на 8 Марта от возлюбленного конкретный подарок, но стесняетесь попросить прямо? Тогда приготовьте для него блинчики с намеком в технике Pancake Art. Можете нарисовать на них все, что пожелаете, главное – не бойтесь проявить фантазию! Возможно, тогда ваш мужчина поймет, что именно вы от него хотите.
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Ингредиенты (на 6 блинов):
- 4 яйца
- щепотка соли
- 4 столовые ложки сахара
- 1 л молока 2,5%
- 1 ст. л. масла
- 3 стакана муки (750 г)
- Пищевые гелевые красители (зеленый, синий, голубой, белый, красный, желтый, коричневый)
Приготовление:
- Разбиваем 4 яйца в миску, добавляем соль и сахар, перемешиваем.
- Добавляем молоко, перемешивая.
- Добавляем муку, просеивая через сито и перемешивая.
- Добавляем масло, замешиваем финальное тесто.
- Делим тесто по пиалочкам (сколько потребуется цветов). Добавляем в каждую свой краситель — перемешиваем.
- Разливаем цветное тесто в кондитерские целлофановые мешки.
- Начинаем рисовать картину, нанося на разогретую сковороду сначала те детали, которые будут на переднем плане, а затем — детали фона. Работаем быстро, чтобы первые нанесенные детали не подгорели.
- Когда картина нарисована, переворачиваем, чтобы поджарить с другой стороны.
Из неудачных блинов делаем роллы:
Соленая начинка:
- сыр твердый (100 г)
- ветчина (50 г)
- крем-сыр типа маскарпоне (3 ложки)
- соль, перец
- огурец соленый (1 шт.)
- вяленые томаты (2 ложки)
Для презентации: слайсы бекона (2 шт.), перья зеленого лука, ложка красной икры
Сладкая начинка:
- творог (100 г)
- банан (1 шт.)
- изюм (горсть)
- ванильный сахар (пакетик)
- корица
- яблоко (1 шт.)
Для презентации: мята, ягоды, шоколад для поливки (половина плитки) или джем вишневый (3 ложки).
Video: Блины в технике Pancake Art: рецепт-намек
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