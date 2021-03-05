Хотите получить на 8 Марта от возлюбленного конкретный подарок, но стесняетесь попросить прямо? Тогда приготовьте для него блинчики с намеком в технике Pancake Art. Можете нарисовать на них все, что пожелаете, главное – не бойтесь проявить фантазию! Возможно, тогда ваш мужчина поймет, что именно вы от него хотите.

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Ингредиенты (на 6 блинов):

4 яйца

щепотка соли

4 столовые ложки сахара

1 л молока 2,5%

1 ст. л. масла

3 стакана муки (750 г)

Пищевые гелевые красители (зеленый, синий, голубой, белый, красный, желтый, коричневый)

Приготовление:

Разбиваем 4 яйца в миску, добавляем соль и сахар, перемешиваем.

Добавляем молоко, перемешивая.

Добавляем муку, просеивая через сито и перемешивая.

Добавляем масло, замешиваем финальное тесто.

Делим тесто по пиалочкам (сколько потребуется цветов). Добавляем в каждую свой краситель — перемешиваем.

Разливаем цветное тесто в кондитерские целлофановые мешки.

Начинаем рисовать картину, нанося на разогретую сковороду сначала те детали, которые будут на переднем плане, а затем — детали фона. Работаем быстро, чтобы первые нанесенные детали не подгорели.

Когда картина нарисована, переворачиваем, чтобы поджарить с другой стороны.

Из неудачных блинов делаем роллы:

Соленая начинка:

сыр твердый (100 г)

ветчина (50 г)

крем-сыр типа маскарпоне (3 ложки)

соль, перец

огурец соленый (1 шт.)

вяленые томаты (2 ложки)

Для презентации: слайсы бекона (2 шт.), перья зеленого лука, ложка красной икры

Сладкая начинка:

творог (100 г)

банан (1 шт.)

изюм (горсть)

ванильный сахар (пакетик)

корица

яблоко (1 шт.)

Для презентации: мята, ягоды, шоколад для поливки (половина плитки) или джем вишневый (3 ложки).

Video: Блины в технике Pancake Art: рецепт-намек Читайте рецепт блинов в технике Pancake Art. Можете нарисовать на них все, что пожелаете, главное – не бойтесь проявить фантазию