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Блины в технике Pancake Art: рецепт-намек

05.03.2021

Хотите получить на 8 Марта от возлюбленного конкретный подарок, но стесняетесь попросить прямо? Тогда приготовьте для него блинчики с намеком в технике Pancake Art. Можете нарисовать на них все, что пожелаете, главное – не бойтесь проявить фантазию! Возможно, тогда ваш мужчина поймет, что именно вы от него хотите.

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Ингредиенты (на 6 блинов):

  • 4 яйца
  • щепотка соли
  • 4 столовые ложки сахара
  • 1 л молока 2,5%
  • 1 ст. л. масла
  • 3 стакана муки (750 г)
  • Пищевые гелевые красители (зеленый, синий, голубой, белый, красный, желтый, коричневый)

Приготовление:

  • Разбиваем 4 яйца в миску, добавляем соль и сахар, перемешиваем.
  • Добавляем молоко, перемешивая.
  • Добавляем муку, просеивая через сито и перемешивая.
  • Добавляем масло, замешиваем финальное тесто.
  • Делим тесто по пиалочкам (сколько потребуется цветов). Добавляем в каждую свой краситель — перемешиваем.
  • Разливаем цветное тесто в кондитерские целлофановые мешки.
  • Начинаем рисовать картину, нанося на разогретую сковороду сначала те детали, которые будут на переднем плане, а затем — детали фона. Работаем быстро, чтобы первые нанесенные детали не подгорели.
  • Когда картина нарисована, переворачиваем, чтобы поджарить с другой стороны.

Из неудачных блинов делаем роллы:

Соленая начинка:

  • сыр твердый (100 г)
  • ветчина (50 г)
  • крем-сыр типа маскарпоне (3 ложки)
  • соль, перец
  • огурец соленый (1 шт.)
  • вяленые томаты (2 ложки)

Для презентации: слайсы бекона (2 шт.), перья зеленого лука, ложка красной икры

Сладкая начинка:

  • творог (100 г)
  • банан (1 шт.)
  • изюм (горсть)
  • ванильный сахар (пакетик)
  • корица
  • яблоко (1 шт.)

Для презентации: мята, ягоды, шоколад для поливки (половина плитки) или джем вишневый (3 ложки).

Video: Блины в технике Pancake Art: рецепт-намек

Читайте рецепт блинов в технике Pancake Art. Можете нарисовать на них все, что пожелаете, главное – не бойтесь проявить фантазию

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