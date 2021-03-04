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Свекольные блины на ряженке от Снежаны Егоровой

04.03.2021

Наступил традиционный праздник Масленица. На протяжении всей недели вы можете экспериментировать и лакомиться вкуснейшими блинами с любыми начинками! Этим занялась и Снежана Егорова. Она поделилась рецептом необычных красных блинов с мясной начинкой, которые давно привычны для наших соседей – белорусов.

Ингредиенты для блинов:

  • Мука пшеничная – 2 ст.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Ряженка – 50 мл
  • Соль – 1 ч. л.
  • Молоко – 1,5 ст.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Свекла очищенная – 200 г
  • Масло подсолнечное – 50 мл

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Для начинки:

  • Гречневая каша – 0,5 ст.
  • Утиные грудки – 450 г
  • Луковица – 1 шт.
  • Густые жирные сливки – 3 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Зелень (уроп, петрушка) – 1 пучок

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Приготовление блинов:

  1. Свеклу отварить или испечь до готовности. Порезать кусочками. Добавить свеклу в молоко.
  2. Измельчить с помощью блендера. Добавить яйцо и ряженку, соль, сахар, муку. Перемешать. Оставить блинную массу на 20 минут.
  3. Выпекать на среднем огне с обеих сторон на сковороде, смазанной растительным маслом.

Приготовление начинки:

  1. Гречневую кашу отварить. Снять кожу с утиных грудок. Мясо отварить и мелко порубить.
  2. Утиную шкурку мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до образования сухих шкварок. На вытопившемся жире обжарить мелко нарубленную луковицу.
  3. Смешать все ингредиенты, добавить жирные сливки, лимонный сок, соль и мелко рубленную зелень. Еще раз тщательно перемешать начинку и завернуть в блины.

Video: Свекольные блины на ряженке от Снежаны Егоровой

Наступил традиционный праздник Масленица 2021. Хотите удивить семью необычными блинами? Приготовьте блины на ряженке с гречкой!

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