Не за горами любимый и детьми, и взрослыми традиционный праздник Масленица. На протяжении всей недели вы можете экспериментировать и лакомиться вкуснейшими блинами с любыми начинками! Этим занялась и Снежана Егорова. Она поделилась рецептом необычных красных блинов с мясной начинкой, которые давно привычные для наших соседей – белорусов.

Ингредиенты для блинов:

Мука пшеничная – 2 ст.

Сахар – 2 ст. л.

Ряженка – 50 мл

Соль – 1 ч. л.

Молоко – 1,5 ст.

Яйцо куриное – 1 шт.

Свекла очищенная – 200 г

Масло подсолнечное – 50 мл

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Для начинки:

Гречневая каша – 0,5 ст.

Утиные грудки – 450 г

Луковица – 1 шт.

Густые жирные сливки – 3 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Зелень (уроп, петрушка) – 1 пучок

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Приготовление блинов:

Свеклу отварить или испечь до готовности. Порезать кусочками. Добавить свеклу в молоко. Измельчить с помощью блендера. Добавить яйцо и ряженку, соль, сахар, муку. Перемешать. Оставить блинную массу на 20 минут. Выпекать на среднем огне с обеих сторон на сковороде, смазанной растительным маслом.

Приготовление начинки:

Гречневую кашу отварить. Снять кожу с утиных грудок. Мясо отварить и мелко порубить. Утиную шкурку мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до образования сухих шкварок. На вытопившемся жире обжарить мелко нарубленную луковицу. Смешать все ингредиенты, добавить жирные сливки, лимонный сок, соль и мелко рубленную зелень. Еще раз тщательно перемешать начинку и завернуть в блины.

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