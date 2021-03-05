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Млинці в техніці Pancake Art: рецепт-натяк

05.03.2021

Бажаєте отримати на 8 Березня від коханого конкретний подарунок, але соромитеся попросити прямо? Тоді приготуйте для нього млинчики з натяком у техніці Pancake Art. Можете намалювати на них все, що побажаєте, головне – не бійтеся проявити фантазію! Можливо, тоді ваш чоловік зрозуміє, що саме ви від нього хочете.

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Інгредієнти (на 6 млинців):

  • 4 яйця
  • дрібка солі
  • 4 столові ложки цукру
  • 1 л молока 2,5%
  • 1 ст. л. олії
  • 3 склянки борошна (750 г)
  • Харчові гелеві барвники (зелений, синій, блакитний, білий, червоний, жовтий, коричневий)

Приготування:

  • Розбиваємо 4 яйця в миску, додаємо сіль і цукор, перемішуємо.
  • Додаємо молоко, перемішуючи.
  • Додаємо борошно, просіваючи через сито і перемішуючи.
  • Додаємо олію, замішуємо фінальне тісто.
  • Ділимо тісто по мисочках (скільки буде потрібно кольорів). Додаємо в кожну свій барвник – перемішуємо.
  • Розливаємо кольорове тісто в кондитерські целофанові мішки.
  • Починаємо малювати картину, наносячи на розігріту сковороду спочатку ті деталі, які будуть на передньому плані, а потім – деталі фону. Працюємо швидко, щоб перші нанесені деталі не підгоріли. Коли картина намальована, перевертаємо, щоб підсмажити з іншого боку.

З невдалих млинців робимо роли:

Солона начинка:

  • сир твердий (100 г)
  • шинка (50 г)
  • крем-сир типу маскарпоне (3 ложки)
  • сіль перець
  • огірок солоний (1 шт.)
  • в’ялені томати (2 ложки)

Для презентації: слайси бекону (2 шт.), пір’я зеленої цибулі, ложка червоної ікри.

Солодка начинка:

  • сир (100 г)
  • банан (1 шт.)
  • родзинки (жменя)
  • ванільний цукор (пакетик)
  • кориця
  • яблуко (1 шт.)

Для презентації: м’ята, ягоди, шоколад для поливання (половина плитки) або джем вишневий (3 ложки).

Video: Млинці в техніці Pancake Art: рецепт-натяк

Читайте рецепт млинців в техніці Pancake Art. Можете намалювати на них все, що побажаєте, головне - не бійтеся проявити фантазію.

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