Млинці в техніці Pancake Art: рецепт-натяк
05.03.2021
Бажаєте отримати на 8 Березня від коханого конкретний подарунок, але соромитеся попросити прямо? Тоді приготуйте для нього млинчики з натяком у техніці Pancake Art. Можете намалювати на них все, що побажаєте, головне – не бійтеся проявити фантазію! Можливо, тоді ваш чоловік зрозуміє, що саме ви від нього хочете.
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Інгредієнти (на 6 млинців):
- 4 яйця
- дрібка солі
- 4 столові ложки цукру
- 1 л молока 2,5%
- 1 ст. л. олії
- 3 склянки борошна (750 г)
- Харчові гелеві барвники (зелений, синій, блакитний, білий, червоний, жовтий, коричневий)
Приготування:
- Розбиваємо 4 яйця в миску, додаємо сіль і цукор, перемішуємо.
- Додаємо молоко, перемішуючи.
- Додаємо борошно, просіваючи через сито і перемішуючи.
- Додаємо олію, замішуємо фінальне тісто.
- Ділимо тісто по мисочках (скільки буде потрібно кольорів). Додаємо в кожну свій барвник – перемішуємо.
- Розливаємо кольорове тісто в кондитерські целофанові мішки.
- Починаємо малювати картину, наносячи на розігріту сковороду спочатку ті деталі, які будуть на передньому плані, а потім – деталі фону. Працюємо швидко, щоб перші нанесені деталі не підгоріли. Коли картина намальована, перевертаємо, щоб підсмажити з іншого боку.
З невдалих млинців робимо роли:
Солона начинка:
- сир твердий (100 г)
- шинка (50 г)
- крем-сир типу маскарпоне (3 ложки)
- сіль перець
- огірок солоний (1 шт.)
- в’ялені томати (2 ложки)
Для презентації: слайси бекону (2 шт.), пір’я зеленої цибулі, ложка червоної ікри.
Солодка начинка:
- сир (100 г)
- банан (1 шт.)
- родзинки (жменя)
- ванільний цукор (пакетик)
- кориця
- яблуко (1 шт.)
Для презентації: м’ята, ягоди, шоколад для поливання (половина плитки) або джем вишневий (3 ложки).
Video: Млинці в техніці Pancake Art: рецепт-натяк
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