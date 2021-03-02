Как спасти кожу рук от сухости и трещин в помощью ванночки для рук? Ответ знает актриса Татьяна Зиновенко! Сегодня она раскроет свой секрет – картофельные ванночки для рук в домашних условиях!

Ингредиенты:

Отвар картофеля – 1 л

Оливковое масло – 1 ч. л.

Молоко – 3 ст. л.

Эфирное масло персиковых косточек– 5 капель

Эфирное масло апельсина – 5 капель

Приготовление ванночки:

К 1 литру тёплого отвара из картофеля добавляем оливковое масло. Затем в слегка подогретое молоко добавляем эфирные масла персика и апельсина. Погружаем руки в отвар на 10 минут. Вытираем руки полотенцем и втираем в кожу рук пару капель эфирного масла персика.

Video: Домашняя ванночка для рук от сухости и трещин Как сделать ванночки для рук от сухости и трещин в домашних условиях? Смотрите рецепт картофельной ванночки для рук

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