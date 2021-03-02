Домашняя ванночка для рук от сухости и трещин
02.03.2021
Как спасти кожу рук от сухости и трещин в помощью ванночки для рук? Ответ знает актриса Татьяна Зиновенко! Сегодня она раскроет свой секрет – картофельные ванночки для рук в домашних условиях!
Ингредиенты:
- Отвар картофеля – 1 л
- Оливковое масло – 1 ч. л.
- Молоко – 3 ст. л.
- Эфирное масло персиковых косточек– 5 капель
- Эфирное масло апельсина – 5 капель
Приготовление ванночки:
- К 1 литру тёплого отвара из картофеля добавляем оливковое масло.
- Затем в слегка подогретое молоко добавляем эфирные масла персика и апельсина.
- Погружаем руки в отвар на 10 минут. Вытираем руки полотенцем и втираем в кожу рук пару капель эфирного масла персика.
Video: Домашняя ванночка для рук от сухости и трещин
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