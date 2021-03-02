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Домашня ванночка для рук від сухості та тріщин

02.03.2021

Як врятувати шкіру рук від сухості та тріщин, зробивши ванночки для рук? Відповідь знає акторка Тетяна Зіновенко! Сьогодні вона розкриє свій секрет – картопляні ванночки для рук в домашніх умовах!

ванночка для рук від сухості

Інгредієнти:

  • Відвар картоплі – 1 л
  • Оливкова олія – 1 ч. л.
  • Молоко – 3 ст. л.
  • Ефірна олія персикових кісточок – 5 крапель
  • Ефірна олія апельсина – 5 крапель

Приготування ванночки:

  1. До 1 літру теплого відвару з картоплі додаємо оливкову олію.
  2. Потім в злегка підігріте молоко додаємо ефірні масла персика і апельсина.
  3. Занурюємо руки у відвар на 10 хвилин. Витираємо руки рушником і втираємо в шкіру рук пару крапель ефірної олії персика.

Video: Домашня ванночка для рук від сухості та тріщин

Як зробити ванночки для рук від сухості і тріщин в домашніх умовах? Дивіться рецепт картопляної ванночки для рук

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