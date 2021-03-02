Як врятувати шкіру рук від сухості та тріщин, зробивши ванночки для рук? Відповідь знає акторка Тетяна Зіновенко! Сьогодні вона розкриє свій секрет – картопляні ванночки для рук в домашніх умовах!

Інгредієнти:

Відвар картоплі – 1 л

Оливкова олія – 1 ч. л.

Молоко – 3 ст. л.

Ефірна олія персикових кісточок – 5 крапель

Ефірна олія апельсина – 5 крапель

Приготування ванночки:

До 1 літру теплого відвару з картоплі додаємо оливкову олію. Потім в злегка підігріте молоко додаємо ефірні масла персика і апельсина. Занурюємо руки у відвар на 10 хвилин. Витираємо руки рушником і втираємо в шкіру рук пару крапель ефірної олії персика.

Video: Домашня ванночка для рук від сухості та тріщин Як зробити ванночки для рук від сухості і тріщин в домашніх умовах? Дивіться рецепт картопляної ванночки для рук

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