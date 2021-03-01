Масленица 2021: Лучшие рецепты блинов на любой вкус
Хотите угостить своих самых близких и родных необычными блинами в любимый праздник Масленица 2021? Тогда воспользуйтесь уникальными рецептами вкуснейших блинов, которые поразят вас своей оригинальностью! Выбирайте начинку, способ приготовления и подачу на свой вкус!
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Шеф-повар мирового масштаба Эктор Хименес-Браво раскрыл секреты целых 2 блюд из блинов! С его советами вы и ваши родные полакомятся блинной запеканкой и настоящим шедевром – Крок-мадам из блинов.
Рецепт блинной запеканки от Эктора Хименеса-Браво
Ингредиенты:
- Мука – 250 г
- Вода – 300 мл
- Масло сливочное – 2 ст. л.
- Масло подсолнечное – 2 ст. л.
- Молоко – 300 мл
- Яйца – 2 шт.
- Сыр твердый – 50 г
- Шпинат – 300 г
Ингредиенты для начинки:
- Масло подсолнечное – 50 г
- Шампиньоны – 500 г
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 1 шт.
- Листья чабреца – 100 г
Ингредиенты для соуса бешамель:
- Молоко – 400 мл
- Лавровый лист – 1 шт.
- Перец по вкусу – 10 г
- Лук – 0,5 шт.
- Масло – 50 г
Приготовление грибной начинки:
- Нарезать мелким кубиком грибы, лук и чеснок. В сковороде разогреть масло и обжарить в нем чеснок.
- Добавить грибы, лавровый лист и лук. Когда грибы пустят сок, положить измельченный тимьян, соль и черный перец. Перемешать и снять с огня. Охладить.
Приготовление соуса бешамель:
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- Муку поджарить на сливочном масле до легкого кремового оттенка. В молоко добавить половинку лаврового листа, черный перец и лук.
- Смешать смесь с молоком. Готовить до загустения.
Приготовление блинной запеканки:
- В грибы добавить 3 ст. л. соуса бешамель и перемешать. Блинчик смазать соусом, сверху выложить грибную начинку и распределить ее ровным слоем по всей поверхности блина, немного не доходя до краев.
- Завернуть блин рулетом. Нарезать получившийся рулет порционными кусочками шириной около 3 см.
- В сковороде разогреть оливковое масло и жарить в нем пару секунд шпинат.
- Выложить шпинат на огнеупорную тарелку, сверху положить кусочки блинного ролла. Поливать ролл соусом бешамель и посыпать тертым сыром.
- Поместить ролл в разогретую до 220 °С духовку и оставить, пока сыр не станет золотистым.
Крок-мадам из блинов от Эктора Хименес-Браво
Ингредиенты для блинов:
- Блины пшеничные – 2 шт.
- Ветчина – 4 шт.
- Моцарелла – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Зелень по вкусу
- Масло сливочное по вкусу
- Соль по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- Сметана – 3 ст. л.
- Чеснок гранулированный – 1 ч. л.
- Горчица дижонская – 2 ч. л.
Приготовление:
- Сметану соединить с горчицей и чесноком. Хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной терке.
- Одну половину блина смазать сметанным соусом, посыпать тертым сыром, выложить кусочки ветчины, добавить еще сыр и накрыть второй частью блина.
- Выложить блины на противень и поместить в разогретую до 250 С духовку до тех пор, пока сыр не расплавится. В это время поджарить на сливочном масле яйца.
- Готовый сендвич подавать вместе с яичницей.
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