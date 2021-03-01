Масляна 2021: найкращі рецепти млинців на будь-який смак
Хочете почастувати своїх близьких та рідних незвичайними млинцями в улюблене свято Масляної 2021? Тоді скористайтеся унікальними рецептами дуже смачних млинців, які вразять вас своєю оригінальністю! Обирайте начинку, спосіб приготування і подачу на свій смак!
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Шеф-кухар світового масштабу Ектор Хіменес-Браво розкрив секрети цілих 2 страв із млинців! З його порадами ви і ваші рідні поласують млинцевою запіканкою і справжнім шедевром – Крок-мадам з млинців.
Рецепт млинцевої запіканки від Ектора Хіменеса-Браво
Складові:
- Борошно – 250 г
- Вода – 300 мл
- Масло вершкове – 2 ст. л.
- Олія соняшникова – 2 ст. л.
- Молоко – 300 мл
- Яйця – 2 шт.
- Сир твердий – 50 г
- Шпинат – 300 г
Складові для начинки:
- Олія соняшникова – 50 г
- Печериці – 500 г
- Цибуля – 2 шт.
- Часник – 1 шт.
- Листя чебрецю – 100 г
Складові для соусу бешамель:
- Молоко – 400 мл
- Лавровий лист – 1 шт.
- Перець за смаком – 10 г
- Цибуля – 0,5 шт.
- Масло – 50 г
Приготування грибної начинки
- Нарізати дрібними кубиками гриби, цибулю й часник. У пательні розігріти олію та обсмажити в ній часник.
- Додати гриби, лавровий лист і цибулю. Коли гриби пустять сік, покласти подрібнений чебрець, сіль та чорний перець. Перемішати й зняти з вогню. Охолодити.
Приготування соусу бешамель
- Борошно підсмажити на вершковому маслі до легкого кремового відтінку. У молоко додати половинку лаврового листа, чорний перець і цибулю.
- Змішати суміш з молоком. Готувати до загустіння.
Приготування млинцевої запіканки:
- У гриби додати 3 ст. л. соусу бешамель і перемішати. Млинець змастити соусом, зверху викласти грибну начинку й розподілити її рівним шаром по всій поверхні млинця, трохи не доходячи до країв.
- Загорнути млинець рулетом. Нарізати отриманий рулет порційними шматочками шириною близько 3 см.
- У пательні розігріти оливкову олію та смажити в ній кілька секунд шпинат.
- Викласти шпинат на вогнетривку тарілку, зверху покласти шматочки млинцевого ролу. Поливати рол соусом бешамель і посипати тертим сиром.
- Покласти рол в розігріту до 220 °С духовку і залишити, поки сир не стане золотистим.
Крок-мадам із млинців від Ектора Хіменес-Браво
Інгредієнти для млинців:
- Млинці пшеничні – 2 шт.
- Шинка – 4 шт.
- Моцарелла – 200 г
- Яйця – 2 шт.
- Зелень за смаком
- Масло вершкове за смаком
- Сіль за смаком
Інгредієнти для соусу:
- Сметана – 3 ст. л.
- Часник гранульований – 1 ч. л.
- Гірчиця діжонська – 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Сметану з’єднати з гірчицею і часником. Добре перемішати.
- Сир натерти на крупній тертці.
- Одну половину млинця змастити сметанним соусом, посипати тертим сиром, викласти шматочки шинки, додати ще сир і накрити другою частиною млинця.
- Викласти млинці на деко і помістити в розігріту до 250 °С духовку, поки сир не розплавиться.
- В цей час підсмажити на вершковому маслі яйця.
- Готовий сендвіч подавати разом із яєчнею.
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