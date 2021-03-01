Хочете почастувати своїх близьких та рідних незвичайними млинцями в улюблене свято Масляної 2021? Тоді скористайтеся унікальними рецептами дуже смачних млинців, які вразять вас своєю оригінальністю! Обирайте начинку, спосіб приготування і подачу на свій смак!

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Шеф-кухар світового масштабу Ектор Хіменес-Браво розкрив секрети цілих 2 страв із млинців! З його порадами ви і ваші рідні поласують млинцевою запіканкою і справжнім шедевром – Крок-мадам з млинців.

Рецепт млинцевої запіканки від Ектора Хіменеса-Браво

Складові:

Борошно – 250 г

– 250 г Вода – 300 мл

Масло вершкове – 2 ст. л.

Олія соняшникова – 2 ст. л .

Молоко – 300 мл

Яйця – 2 шт.

Сир твердий – 50 г

Шпинат – 300 г

Складові для начинки:

Олія соняшникова – 50 г

г Печериці – 500 г

г Цибуля – 2 шт .

– 2 шт Часник – 1 шт .

– 1 . Листя чебрецю – 100 г

Складові для соусу бешамель:

Молоко – 400 мл

Лавровий лист – 1 шт.

лист – 1 шт. Перець за смаком – 10 г

– 10 г Цибуля – 0,5 шт.

– шт. Масло – 50 г

Приготування грибної начинки

Нарізати дрібними кубиками гриби , цибулю й часник. У пательні розігріти олію та обсмажити в ній часник . Додати гриби, лавровий лист і цибулю. Коли гриби пустять сік, покласти подрібнений чебрець, сіль та чорний перець . Перемішати й зняти з вогню . Охолодити .

Приготування соусу бешамель



Борошно підсмажити на вершковому маслі до легкого кремового відтінку . У молоко додати половинку лаврового листа , чорний перець і цибулю . Змішати суміш з молоком. Готувати до загустіння .

Приготування млинцевої запіканки:

У гриби додати 3 ст. л . соусу бешамель і перемішати . Млинець змастити соусом, зверху викласти грибну начинку й розподілити її рівним шаром по всій поверхні млинця, трохи не доходячи до країв . Загорнути млинець рулетом. Нарізати отриманий рулет порційними шматочками шириною близько 3 см . У пательні розігріти оливкову олію та смажити в ній кілька секунд шпинат. Викласти шпинат на вогнетривку тарілку , зверху покласти шматочки млинцевого ролу . Поливати рол соусом бешамель і посипати тертим сиром. Покласти рол в розігріту до 220 °С духовку і залишити, поки сир не стане золотистим .

Крок-мадам із млинців від Ектора Хіменес-Браво

Інгредієнти для млинців:

Млинці пшеничні – 2 шт.

Шинка – 4 шт.

Моцарелла – 200 г

Яйця – 2 шт.

Зелень за смаком

Масло вершкове за смаком

Сіль за смаком

Інгредієнти для соусу:

Сметана – 3 ст. л.

Часник гранульований – 1 ч. л.

Гірчиця діжонська – 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Сметану з’єднати з гірчицею і часником. Добре перемішати. Сир натерти на крупній тертці. Одну половину млинця змастити сметанним соусом, посипати тертим сиром, викласти шматочки шинки, додати ще сир і накрити другою частиною млинця. Викласти млинці на деко і помістити в розігріту до 250 °С духовку, поки сир не розплавиться. В цей час підсмажити на вершковому маслі яйця. Готовий сендвіч подавати разом із яєчнею.

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