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Диетический фалафель от Аниты Луценко

25.02.2021

Хотите вкусно есть и не поправляться? Эксперт и кулинар, а также неутомимый путешественник Анита Луценко поделилась секретом приготовления оригинального фалафеля с сельдереем по уникальному рецепту! Отличный вариант для ужина, который не отложится лишними сантиметрами на талии!

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Ингредиенты:

  • Горох – 400 г
  • Мука – 6 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Петрушка (сушенная) – 2 ст. л.
  • Перец чили – 1/2 шт.
  • Корень сельдерея – 1 шт.
  • Лук – 3 шт.
  • Зира – 1 ч. л.
  • Кориандр – 1 ч. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Вода – 5 ст. л.

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Приготовление:

  1. Замочите горох в воде на 12 часов.
  2. Сырой размоченный горох измельчите в блендере до консистенции пюре.
  3. Порежьте мелко перец чили, петрушку, чеснок, сельдерей и лук.
  4. Смешайте фарш, мелко порезанную зелень, соль и специи (зиру, кориандр, паприку).
  5. К полученной массе добавьте яйцо, муку и замесите однородный фарш.
  6. Сформируйте из теста небольшие шарики и отправьте их  в морозильник на 2 часа.
  7. Достаньте фалафели из морозилки и выложите их на противень, смазанный растительным маслом.
  8. Запекайте в духовке 15–20 минут при температуре 180 °C до коричневого оттенка.

Приятного аппетита!

Video: Диетический фалафель от Аниты Луценко

Эксперт и кулинар, а также неутомимый путешественник Анита Луценко поделится секретом приготовления оригинального фалафеля с сельдереем по уникальному рецепту!

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