Хотите вкусно есть и не поправляться? Эксперт и кулинар, а также неутомимый путешественник Анита Луценко поделилась секретом приготовления оригинального фалафеля с сельдереем по уникальному рецепту! Отличный вариант для ужина, который не отложится лишними сантиметрами на талии!

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Ингредиенты:

Горох – 400 г

Мука – 6 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 6 зуб.

Петрушка (сушенная) – 2 ст. л.

Перец чили – 1/2 шт.

Корень сельдерея – 1 шт.

Лук – 3 шт.

Зира – 1 ч. л.

Кориандр – 1 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Вода – 5 ст. л.

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Приготовление:

Замочите горох в воде на 12 часов. Сырой размоченный горох измельчите в блендере до консистенции пюре. Порежьте мелко перец чили, петрушку, чеснок, сельдерей и лук. Смешайте фарш, мелко порезанную зелень, соль и специи (зиру, кориандр, паприку). К полученной массе добавьте яйцо, муку и замесите однородный фарш. Сформируйте из теста небольшие шарики и отправьте их в морозильник на 2 часа. Достаньте фалафели из морозилки и выложите их на противень, смазанный растительным маслом. Запекайте в духовке 15–20 минут при температуре 180 °C до коричневого оттенка.

Приятного аппетита!

Video: Диетический фалафель от Аниты Луценко Эксперт и кулинар, а также неутомимый путешественник Анита Луценко поделится секретом приготовления оригинального фалафеля с сельдереем по уникальному рецепту!