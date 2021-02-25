Диетический фалафель от Аниты Луценко
25.02.2021
Хотите вкусно есть и не поправляться? Эксперт и кулинар, а также неутомимый путешественник Анита Луценко поделилась секретом приготовления оригинального фалафеля с сельдереем по уникальному рецепту! Отличный вариант для ужина, который не отложится лишними сантиметрами на талии!
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Ингредиенты:
- Горох – 400 г
- Мука – 6 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Чеснок – 6 зуб.
- Петрушка (сушенная) – 2 ст. л.
- Перец чили – 1/2 шт.
- Корень сельдерея – 1 шт.
- Лук – 3 шт.
- Зира – 1 ч. л.
- Кориандр – 1 ч. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Вода – 5 ст. л.
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Приготовление:
- Замочите горох в воде на 12 часов.
- Сырой размоченный горох измельчите в блендере до консистенции пюре.
- Порежьте мелко перец чили, петрушку, чеснок, сельдерей и лук.
- Смешайте фарш, мелко порезанную зелень, соль и специи (зиру, кориандр, паприку).
- К полученной массе добавьте яйцо, муку и замесите однородный фарш.
- Сформируйте из теста небольшие шарики и отправьте их в морозильник на 2 часа.
- Достаньте фалафели из морозилки и выложите их на противень, смазанный растительным маслом.
- Запекайте в духовке 15–20 минут при температуре 180 °C до коричневого оттенка.
Приятного аппетита!
Video: Диетический фалафель от Аниты Луценко
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